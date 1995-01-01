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    Испанский журналист: «Варан сообщил «Реалу», что хочет уйти летом»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к уходу из клуба. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес.

    Француз сообщил руководству мадридцев, что хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

    • Варан перешел в «Реал» из «Ланса» в 2011 году за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне защитник провел за мадридский клуб 35 матчей и забил два гола.
    • Контракт игрока со сливочными рассчитан до 2022 года.
    • По данным Transfermarkt, стоимость француза составляет 80 миллионов евро.

    Источник: Хосе Луис Санчес

    Испанский журналист, работающий на El Chiringuito TV и La Sexta. Подписчисчиков в твиттере - более 130 тысяч.

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