Испанский журналист: «Варан сообщил «Реалу», что хочет уйти летом»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к уходу из клуба. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес.
Француз сообщил руководству мадридцев, что хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
- Варан перешел в «Реал» из «Ланса» в 2011 году за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне защитник провел за мадридский клуб 35 матчей и забил два гола.
- Контракт игрока со сливочными рассчитан до 2022 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость француза составляет 80 миллионов евро.
Источник: Хосе Луис Санчес
Испанский журналист, работающий на El Chiringuito TV и La Sexta. Подписчисчиков в твиттере - более 130 тысяч.