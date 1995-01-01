Испанский журналист: «Варан сообщил «Реалу», что хочет уйти летом»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к уходу из клуба. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес.

Француз сообщил руководству мадридцев, что хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».