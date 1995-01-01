Calciomercato: «Ювентус» сделал Варана приоритетной трансферной целью на лето

новость часа:месси переходит летом в зенит!заболотный и дзюба ему на смену!!
Защитник «Реала» Рафаэль Варан может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.
По информации источника, покупка француза стала приоритетной трансферной задачей туринского клуба на лето 2019 года.
«Ювентус» хочет освежить центр обороны, где сейчас играют Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, которым уже более 30 лет.
Ранее итальянцы также претендовали на Матейса де Лигта из «Аякса», но тот планирует стать игроком «Барселоны».