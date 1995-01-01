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    Calciomercato: «Ювентус» сделал Варана приоритетной трансферной целью на лето

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.

    По информации источника, покупка француза стала приоритетной трансферной задачей туринского клуба на лето 2019 года.

    «Ювентус» хочет освежить центр обороны, где сейчас играют Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, которым уже более 30 лет.

    Ранее итальянцы также претендовали на Матейса де Лигта из «Аякса», но тот планирует стать игроком «Барселоны».

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9487

      sssrspartak 11 минут назад

      новость часа:месси переходит летом в зенит!заболотный и дзюба ему на смену!!

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