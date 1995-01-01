«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году

РФС обнародовал данные по работе российских клубов с посредниками футболистов.

Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).

1. ФК «Зенит» – 3 миллиона 058 тысяч 961 евро

2. ПФК ЦСКА – 3 миллиона 831 тысяча 800 евро

3. ФК «Спартак» – 9 миллионов 119 тысяч 20 евро

4. ФК «Ростов» – 350 тысяч 500 евро

5. ФК «Краснодар» – 450 тысяч евро, 150 тысяч долларов, 24 миллиона 558 тысяч 279,86 рубля

6. ФК «Локомотив» – 43 миллиона 625 тысяч 180 рублей

7. ФК «Оренбург» – 127 тысяч евро

8. ФК «Уфа» – 110 тысяч евро.