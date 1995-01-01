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    «Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году

    РФС обнародовал данные по работе российских клубов с посредниками футболистов.

    Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).

    1. ФК «Зенит» – 3 миллиона 058 тысяч 961 евро

    2. ПФК ЦСКА – 3 миллиона 831 тысяча 800 евро

    3. ФК «Спартак» – 9 миллионов 119 тысяч 20 евро

    4. ФК «Ростов» – 350 тысяч 500 евро

    5. ФК «Краснодар» – 450 тысяч евро, 150 тысяч долларов, 24 миллиона 558 тысяч 279,86 рубля

    6. ФК «Локомотив» – 43 миллиона 625 тысяч 180 рублей

    7. ФК «Оренбург» – 127 тысяч евро

    8. ФК «Уфа» – 110 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +18846

      gol_kak_sokol 57 минут назад

      Никогда не узнаем, сколько из этих денег приходится на откаты сотрудникам клубов.

      0
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      Рейтинг: +11941

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только над Уфой не смейтесь, у неё это вообще наверно в рублях.

      0
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      Рейтинг: +11941

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Чей то бизнес процветает, а мы всё Рошу критикуем, другие странные трансферы. 1-е место в РПЛ (золото!!!)

      0
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      Рейтинг: +875

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Мозгов нет, считай калека.

      0
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      Рейтинг: +2907

      Старикан 1 час назад

      Один вопрос: а что такого ценного приобрёл Спартак за такие деньги?

      0
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      Рейтинг: +4039

      prezent2017 1 час назад

      «Спартак» заплатил посредникам судей более 9 миллионов евро в 2018 году. По одному ляму получили судьи Москалев и Хапочкин. Москалев получил своё и в этом году.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +13813

      VVM1964 > prezent2017 1 час назад

      " Зачем живут на свете дураки?

      Сидеть бы им на даче у реки,

      Или у моря где-нибудь в Дубаях,

      Или хотя-бы где-то в Гималаях...

      Ан нет! Им тут " Поэзию " подай ,

      ...... "

      2
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      Рейтинг: +13813

      VVM1964 1 час назад

      Сдается мне - " А здесь не чисто играют " (((

      0
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      Рейтинг: +2735

      александр п 1 час назад

      Вот за что рубятся заказчики фанатских акций против руководства Спартака.Но обвинения их оказались не беспочвенны.

      1
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      Рейтинг: +1544

      SIRIUS 2002 2 часа назад

      Можно было привести таблицу в удобоваримое состояние, что бы не сидеть с калькулятором!!

      1
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      Рейтинг: +6224

      alex1951 2 часа назад

      9 лимонов.
      себе 90%
      на дело 10%
      аудит подтвердит.

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