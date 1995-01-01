Главные новости дня. «Спартак» хочет продать Рошу, «Бавария» – Хуммельса и Боатенга

Тухель продлил контракт с «ПСЖ».

Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак». Агент ведет переговоры с клубом из Бразилии.

Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии».

Агент: «Кононов сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак».

Фернандеш сказал руководству «Локомотива», что хочет уйти из клуба.

Коутиньо может уйти из «Барселоны» из-за Месси.

Гол Джорджевича принес тульскому «Арсеналу» победу в Самаре.

Черчесов: «Агузаров – не агент, а юрист для подписания контрактов и работы с документацией».

«Матчи на «Бернабеу» считаются за секс?». Жерар Пике всю жизнь троллит «Реал»