Главные новости дня. «Спартак» хочет продать Рошу, «Бавария» – Хуммельса и Боатенга

Тухель продлил контракт с «ПСЖ».
Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак». Агент ведет переговоры с клубом из Бразилии.
Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии».
Агент: «Кононов сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак».
Фернандеш сказал руководству «Локомотива», что хочет уйти из клуба.
Коутиньо может уйти из «Барселоны» из-за Месси.
Гол Джорджевича принес тульскому «Арсеналу» победу в Самаре.
Черчесов: «Агузаров – не агент, а юрист для подписания контрактов и работы с документацией».
«Матчи на «Бернабеу» считаются за секс?». Жерар Пике всю жизнь троллит «Реал»