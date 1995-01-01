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    Главные новости дня. «Спартак» хочет продать Рошу, «Бавария» — Хуммельса и Боатенга

    Тухель продлил контракт с «ПСЖ».

    Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак». Агент ведет переговоры с клубом из Бразилии.

    Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии».

    Агент: «Кононов сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак».

    Фернандеш сказал руководству «Локомотива», что хочет уйти из клуба.

    Коутиньо может уйти из «Барселоны» из-за Месси.

    Гол Джорджевича принес тульскому «Арсеналу» победу в Самаре.

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    «Матчи на «Бернабеу» считаются за секс?». Жерар Пике всю жизнь троллит «Реал»

    Источник: Бомбардир.ру

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