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    Агент: «Кононов сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак»

    Футбольный агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, подтвердил, что ведет переговоры с другими клубами. По его словам, главный тренер москвичей Олег Кононов сообщил бразильцу, что больше не рассчитывает на него.

    «После того, как главный тренер сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак», я начал искать клуб, где он сможет играть. Сейчас интерес к Педро проявляют два клуба из Бразилии.

    Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер. Посмотрим, что произойдeт», – сказал Бернард.

    • «Спартак» купил 24-летнего футболиста у «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За это время форвард провел в составе красно-белых 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии13
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      Рейтинг: +62101

      zigbert 25 минут назад

      Возможности у него были проявить себя но ничего хорошего он не показал.

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      Рейтинг: +1468

      vitvik 28 минут назад

      До сих пор чувствует себя "не в своей тарелке". Не смог адаптироваться. У себя дома хорошо играл и был востребован.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11828

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Кто-то говорит устами Пескова, а Федун - устами Кононова.

      2
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      Рейтинг: +1000

      erma 37 минут назад

      ********* парню мозги. Себя кинули на бабки. Учитесь селекции у ЦСКА и Шахтера. Шахтер вообще пол Европы своими игроками снабдил: Бавария, Челси, Ман Сити, Ман Юнайтед, ну и Зенит, в конце концов.

      3
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      Рейтинг: +2233

      m40 43 минуты назад

      Не знаю как он играл в Бразилии, но в Спартаке его почти не было видно, 19 матчей даже слишком. Футбольный век недолог, эти полтора года для игрока потеря времени

      2
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      Рейтинг: +247

      Alejandrrro 50 минут назад

      23 ноября 2018 г.
      Агент Роши: «Кононов поговорил с Педро и рассчитывает на него»

      1
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      Рейтинг: +362

      Hoahin 53 минуты назад

      Не понятно за что было выложено 12 миллионов евро за ноунейм игрока, собственно и в Спартаке он ровным счетом ничего не показал. Скорее всего кто-то просто отмыл деньги.

      1
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      Рейтинг: +18729

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Агентам веры ни на грош. Чем больше переходов, тем больше комиссионных.

      0
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      Рейтинг: +300

      kolyma999 1 час назад

      Ну не получилось в Спартаке,ну вопросы к руководству.Зачем гнобить парня,отпускать может где и заиграет.

      0
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      Рейтинг: +444

      Genz 1 час назад

      Слабо играл сейчас,хотя в концовке 2018го неплохо смотрелся

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