Агент: «Кононов сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак»

Футбольный агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, подтвердил, что ведет переговоры с другими клубами. По его словам, главный тренер москвичей Олег Кононов сообщил бразильцу, что больше не рассчитывает на него.

«После того, как главный тренер сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак», я начал искать клуб, где он сможет играть. Сейчас интерес к Педро проявляют два клуба из Бразилии.

Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер. Посмотрим, что произойдeт», – сказал Бернард.