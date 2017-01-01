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    Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак». Агент ведет переговоры с клубом из Бразилии

    Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда «Спартака» Педро Роши, ведет переговоры о переходе своего клиента в один из бразильских клубов. 4 апреля в Бразилии закрывается трансферное окно.

    По информации «Чемпионата», в конце прошлого года у «Спартака» было несколько предложений по аренде Роши, но клуб был готов только к продаже за 12 миллионов долларов.

    Бернард считает, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов, попросивший нападающего остаться в команде, не предоставил возможности проявить себя.

    • Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
    • Его контракт действует до лета 2021 года.
    • На счету нападающего один мяч за столичный клуб.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3838

      vka1970 34 минуты назад

      Самое главное это чтобы мы за его уход не доплачивала.
      Прекрасный трансфер.Родионовский..

      1
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      Рейтинг: +2682

      александр п > vka1970 18 минут назад

      За 12 млн приличного форварда купить практически не возможно в нынешних реалиях.У Роши есть задатки дриблёра,в наше время это редкость.

      0
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      Рейтинг: +13583

      VVM1964 > vka1970 14 минут назад

      Боюсь , что без доплаты он никому не нужен )))

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