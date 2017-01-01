Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак». Агент ведет переговоры с клубом из Бразилии

Самое главное это чтобы мы за его уход не доплачивала.
Прекрасный трансфер.Родионовский..
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда «Спартака» Педро Роши, ведет переговоры о переходе своего клиента в один из бразильских клубов. 4 апреля в Бразилии закрывается трансферное окно.
По информации «Чемпионата», в конце прошлого года у «Спартака» было несколько предложений по аренде Роши, но клуб был готов только к продаже за 12 миллионов долларов.
Бернард считает, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов, попросивший нападающего остаться в команде, не предоставил возможности проявить себя.
- Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
- Его контракт действует до лета 2021 года.
- На счету нападающего один мяч за столичный клуб.