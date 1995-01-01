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    Черчесов: «Агузаров – не агент, а юрист для подписания контрактов и работы с документацией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об Алане Агузарове, которого Василий Уткин ранее назвал футбольным агентом.

    По информации экс-комментатора «Матч ТВ», Черчесова через Агузарова мог влиять на футболистов и исходы трансферов.

    – За молодежную сборную на мартовском сборе играл форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. В течение последних двух недель ваше имя довольно часто упоминалось, когда речь заходила об Алане Агузарове – юристе, с которым вы сотрудничаете. Как вы на это реагировали?

    – Реагировал с небольшим недоумением, хотя сейчас ситуация, на мой взгляд, успокоилась. Мне – как, наверное, и любому тренеру или футболисту – необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией. У меня таким человеком является Алан Агузаров. Подчеркиваю, он – не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение.

    Его работой я доволен, никаких изменений в наших профессиональных взаимоотношениях сейчас не планируется, так как оснований что-то менять я не вижу. Другое дело, что только Алан может ответить на вопрос, как он сам ощущает себя в ситуации, когда с кем-либо из его партнеров или клиентов возникают различные домыслы и ассоциации. Хотя, на мой взгляд, это вполне обычное явление. Агузаров – юрист с опытом и высокой квалификацией. Он вправе самостоятельно решать, с какими клиентами работать из числа тех, кто к нему обращается. Мне же некорректно вмешиваться в эти вопросы.

    – То есть эта тема с точки зрения обсуждения для вас закрыта?

    – Для меня она и не открывалась, чтобы ее закрывать.

    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии4
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      Рейтинг: +64768

      Рубик Докоян 36 минут назад

      Вася хвалился, что легко можно узнать в ГАИ про регистрацию авто и его владельца. Ну так пусть поинтересуется имеет ли Агузаров лицензию футбольного агента и получил ли аккредитацию в РФС. Юрист он и по совместительству ещё и футбольный агент или это очередные "утки" от него...

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      Рейтинг: +29892

      Полная Канистра > Рубик Докоян 19 минут назад

      только в подземном переходе можно узнать всё что и где когда покупал

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      Рейтинг: +64768

      Рубик Докоян > Полная Канистра 15 минут назад

      С таким же успехом и у бабушек на лавочке. Но, если есть желание навести справки, то без проблем. А то любит хвалиться своими связями, друзьями в футбольном мире, с кем чай пьют бокалами и т.д. А то ярлыков навешал, дыму напустил и тишина...

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      Рейтинг: +29892

      Полная Канистра 37 минут назад

      все в этом мире врут все кому не лень и вася и чабан

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