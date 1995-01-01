Черчесов: «Агузаров – не агент, а юрист для подписания контрактов и работы с документацией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об Алане Агузарове, которого Василий Уткин ранее назвал футбольным агентом.

По информации экс-комментатора «Матч ТВ», Черчесова через Агузарова мог влиять на футболистов и исходы трансферов.

– За молодежную сборную на мартовском сборе играл форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. В течение последних двух недель ваше имя довольно часто упоминалось, когда речь заходила об Алане Агузарове – юристе, с которым вы сотрудничаете. Как вы на это реагировали?

– Реагировал с небольшим недоумением, хотя сейчас ситуация, на мой взгляд, успокоилась. Мне – как, наверное, и любому тренеру или футболисту – необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией. У меня таким человеком является Алан Агузаров. Подчеркиваю, он – не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение.

Его работой я доволен, никаких изменений в наших профессиональных взаимоотношениях сейчас не планируется, так как оснований что-то менять я не вижу. Другое дело, что только Алан может ответить на вопрос, как он сам ощущает себя в ситуации, когда с кем-либо из его партнеров или клиентов возникают различные домыслы и ассоциации. Хотя, на мой взгляд, это вполне обычное явление. Агузаров – юрист с опытом и высокой квалификацией. Он вправе самостоятельно решать, с какими клиентами работать из числа тех, кто к нему обращается. Мне же некорректно вмешиваться в эти вопросы.

– То есть эта тема с точки зрения обсуждения для вас закрыта?

– Для меня она и не открывалась, чтобы ее закрывать.

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин