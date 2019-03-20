Уткин: «Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью Агузарова. За подобное уволили Эллардайса»

Журналист Василий Уткин высказался на тему возможного конфликта интересов между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и агентом Аланом Агузаровым.

В понедельник в эфире программы «Футбольный клуб» Уткин сказал, что:

Агузаров «ведет дела» Черчесова.

Через главного тренера сборной агент потенциально может выстраивать отношения с молодыми футболистами и влиять на их решения.

В частности Агузаров может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», переходу Ташаева из «Динамо» в «Спартак».

Черчесов сказал, что «ничего не знает» о влиянии Агузарова на молодых игроков.

«Существует ли у Агузарова конфликт интересов с Черчесовым? С одной стороны, очевидно, что близость к главному тренеру сборной – мощный и не совсем корректный рычаг для агента, который переманивает футболиста. С другой стороны, нельзя же агенту главного тренера сборной запрещать вести дела всех футболистов, кто может быть вызван в эту национальную команду.

Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью молодого агентства Агузарова. При этом по имеющейся информации невозможно разобраться, является ли Агузаров номиналом Черчесова или, возможно, некие люди прикрываются Черчесовым, мол, «ты же знаешь, мы работаем с главным тренером сборной, мы тебе поможем».

У меня на этот счет есть точка зрения, но я не могу ее доказать. Невозможно выбрать одно из двух, исходя из фактов. А подобные ситуации мы знаем по Англии. Похожая история стоила Сэму Эллардайсу поста в сборной Англии. Были проблемы и у Алекса Фергюсона из-за того, что его сын действовал посредником. Кажется, в семье Реднаппов такое происходило. Тут ведь даже не важно, имеются ли бумаги скрепленные подписью.

Человек на посту тренера сам должен следить за тем, чтобы у него не было токсичных контактов. Куда ты смотрел? Ты понимаешь, что человек тебя компрометирует? Это я говорю сейчас не про Черчесова. Считайте, что речь про случаи, которые каждые два-три года происходят в Англии.

Как в такой ситуации должен вести себя президент футбольной федерации? Я не знаю. Я сделал то, что сделал и считаю, что всем здорово помог. Я журналист-фрилансер. На меня не давят те вещи, которые могут давить на крупные издания. Я не скован отношениями ни с кем. Я задал нормальный человеческий вопрос. А как эта тема разрешится меня меньше всего волнует», – сказал Уткин.

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин