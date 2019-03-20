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    Уткин: «Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью Агузарова. За подобное уволили Эллардайса»

    Журналист Василий Уткин высказался на тему возможного конфликта интересов между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и агентом Аланом Агузаровым.

    В понедельник в эфире программы «Футбольный клуб» Уткин сказал, что:

    • Агузаров «ведет дела» Черчесова.
    • Через главного тренера сборной агент потенциально может выстраивать отношения с молодыми футболистами и влиять на их решения.
    • В частности Агузаров может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», переходу Ташаева из «Динамо» в «Спартак».
    • Черчесов сказал, что «ничего не знает» о влиянии Агузарова на молодых игроков.

    «Существует ли у Агузарова конфликт интересов с Черчесовым? С одной стороны, очевидно, что близость к главному тренеру сборной – мощный и не совсем корректный рычаг для агента, который переманивает футболиста. С другой стороны, нельзя же агенту главного тренера сборной запрещать вести дела всех футболистов, кто может быть вызван в эту национальную команду.

    Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью молодого агентства Агузарова. При этом по имеющейся информации невозможно разобраться, является ли Агузаров номиналом Черчесова или, возможно, некие люди прикрываются Черчесовым, мол, «ты же знаешь, мы работаем с главным тренером сборной, мы тебе поможем».

    У меня на этот счет есть точка зрения, но я не могу ее доказать. Невозможно выбрать одно из двух, исходя из фактов. А подобные ситуации мы знаем по Англии. Похожая история стоила Сэму Эллардайсу поста в сборной Англии. Были проблемы и у Алекса Фергюсона из-за того, что его сын действовал посредником. Кажется, в семье Реднаппов такое происходило. Тут ведь даже не важно, имеются ли бумаги скрепленные подписью.

    Человек на посту тренера сам должен следить за тем, чтобы у него не было токсичных контактов. Куда ты смотрел? Ты понимаешь, что человек тебя компрометирует? Это я говорю сейчас не про Черчесова. Считайте, что речь про случаи, которые каждые два-три года происходят в Англии.

    Как в такой ситуации должен вести себя президент футбольной федерации? Я не знаю. Я сделал то, что сделал и считаю, что всем здорово помог. Я журналист-фрилансер. На меня не давят те вещи, которые могут давить на крупные издания. Я не скован отношениями ни с кем. Я задал нормальный человеческий вопрос. А как эта тема разрешится меня меньше всего волнует», – сказал Уткин.

    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

    Источник: «Чемпионат»

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    20.03.2019 23:00
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2207

      Yev 1 час назад

      Конечно Вася артруист-безсеребрянник и возмно он прав, только вот одиг вопрос: почему всякие домыслы всплывают и начинают вонять за день-два до начала игр сборной? Надо любой ценой раскачать ситуацию в сборной? Вспомните какая истерика в адрес сборной и Черчесова была перед ЧМ2018 и теперь снова? Или это только у меня возникает этот вопрос?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +990

      richi 3 часа назад

      Так то ж в англии, у нас же это обычное дело.

      1
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      Рейтинг: +62871

      Рубик Докоян 3 часа назад

      Вася частным сыском занялся и свои домыслы публично начал освещать, делая утвердительные заявления. Посмотрим как отреагирует Агузаров, если он юрист...

      4
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      Рейтинг: +1096

      ivan-football-fan > Рубик Докоян 3 часа назад

      В нашей стране сегодня ни, пардон, "органы", ни частный сыск и рядом не стоят с количеством дел, раскрытых журналистами. Ни публично, ни кулуарно. Уткин, в попытках как-то раскачать это болото, ХОТЯ БЫ СВОИМИ "ДОМЫСЛАМИ" ГЛАСНО ДЕЛИТСЯ... Это по-любому лучше, чем когда всё "шито-крыто"))) СПАСИБО ВАСЯ ТЕБЕ ЗАЭТО!
      Журналистское расследование - обычная нормальная практика в любой европейской стране. Мы- Европа. А не Евразия или Азеопа))))

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