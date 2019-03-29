Фернандеш сказал руководству «Локомотива», что хочет уйти из клуба

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заявил руководству железнодорожников, что намерен покинуть команду после завершения сезона. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

«С Фернандешем было много разговоров, мы высоко ценим этого игрока, считаем его вклад в чемпионство огромным. Зимой в Катаре Ману сказал, что по окончании сезона хотел бы уйти из клуба. Сказал честно и открыто. В Катаре же он получил травму и до последнего времени лечился. Мы поговорили, и Фернандеш заверил, что, несмотря на полученную травму, в остатке сезона он хочет быть полезным команде. Мы даже не ждали его на сборе в Сочи, так как он проходил курс восстановления. Но он сам позвонил и сказал, что хочет присоединиться к команде.

Сейчас Фернандеш готовится к игре с «Динамо». Выйдет или нет – это будет решение Семина. Знаю, что, если Ману хочет играть, он может быть полезным. Есть ли у него шансы остаться или шансы у «Локомотива» сохранить его? Зависит от его выступления. Если это будет тот Ману, что и в чемпионском сезоне, такой игрок нам нужен. Если он просто доигрывает… Перед нами стоят слишком амбициозные цели. Так что, к сожалению, надо будет расставаться.

А то, что он уже сказал, что хочет уйти из клуба… Любое заявление нужно воспринимать не только с точки зрения получаемой информации, но и стараться разобраться, что за этим стоит. Возможно, у Ману зимой было предложение. Есть оно сейчас или нет, я не знаю. Никакой официальной информации об этом нет. СМИ писали, что он планирует играть в Турции. По имеющейся у нас информации, это не так. Но это не означает, что все не так. Нужно жить каждой ближайшей игрой. Надо отдать Палычу должное: у него, если футболист готов помочь команде, он выйдет на поле и будет играть. Мы готовы в любую секунду реагировать на меняющиеся обстоятельства», – сказал Кикнадзе.