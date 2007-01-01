Sport.es: Коутиньо может уйти из «Барселоны» из-за Месси

Конкретный месседж Гризманну, нехер там делать!
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может сменить клуб, сообщает Sport.es.
По информации издания, 26-летний бразилец сообщил партнерам по сборной Бразилии о том, что думает об уходе. Считается, что Коутиньо хочет быть лидером команды и не считает этот вариант невозможным, пока в «Барселоне» играет нападающий Лионель Месси.
Ранее руководство сине-гранатовых сообщило агенту Коутиньо о том, что игрока поддерживают и не собираются отпускать.
- Хавбек перешел в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 41 матче.
- Известно об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».