Sport.es: Коутиньо может уйти из «Барселоны» из-за Месси

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может сменить клуб, сообщает Sport.es.

По информации издания, 26-летний бразилец сообщил партнерам по сборной Бразилии о том, что думает об уходе. Считается, что Коутиньо хочет быть лидером команды и не считает этот вариант невозможным, пока в «Барселоне» играет нападающий Лионель Месси.

Ранее руководство сине-гранатовых сообщило агенту Коутиньо о том, что игрока поддерживают и не собираются отпускать.