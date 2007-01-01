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    Sport.es: Коутиньо может уйти из «Барселоны» из-за Месси

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может сменить клуб, сообщает Sport.es.

    По информации издания, 26-летний бразилец сообщил партнерам по сборной Бразилии о том, что думает об уходе. Считается, что Коутиньо хочет быть лидером команды и не считает этот вариант невозможным, пока в «Барселоне» играет нападающий Лионель Месси.

    Ранее руководство сине-гранатовых сообщило агенту Коутиньо о том, что игрока поддерживают и не собираются отпускать.

    • Хавбек перешел в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 41 матче.
    • Известно об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11845

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Конкретный месседж Гризманну, нехер там делать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7405

      DeStar 20 минут назад

      "и не считает этот вариант невозможным, пока в «Барселоне» играет нападающий Лионель Месси."
      Судя по бомбардиру. у коута тут все ок как раз таки)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4778

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Какой из него лидер, если его Дембеле из состава просто вышиб

      0
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