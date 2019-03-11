«Манчестер Юнайтед» готов предложить 115 миллионов за Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб готов предложить за бразильца 115 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Сам Коутиньо скучает по АПЛ и намерен побыстрее вернуться на Туманный Альбион.