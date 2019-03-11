«Манчестер Юнайтед» готов предложить 115 миллионов за Коутиньо

Коутиньо абсолютно подходит по своим качествам и техническим данным Барсе! И только слабый тренер не может полностью раскрыть талантливого игрока и найти ему достойное применение! Уверен вина кроется здесь!
«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает AS.
По сведениям издания, английский клуб готов предложить за бразильца 115 миллионов евро в летнее трансферное окно.
Сам Коутиньо скучает по АПЛ и намерен побыстрее вернуться на Туманный Альбион.
- 26-летний Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек сыграл 39 матчей в составе каталонской команды, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.