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    «Манчестер Юнайтед» готов предложить 115 миллионов за Коутиньо

    «Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

    По сведениям издания, английский клуб готов предложить за бразильца 115 миллионов евро в летнее трансферное окно.

    Сам Коутиньо скучает по АПЛ и намерен побыстрее вернуться на Туманный Альбион.

    • 26-летний Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек сыграл 39 матчей в составе каталонской команды, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: AS

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    11.03.2019 08:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 марта 2019, 09:34

      Коутиньо абсолютно подходит по своим качествам и техническим данным Барсе! И только слабый тренер не может полностью раскрыть талантливого игрока и найти ему достойное применение! Уверен вина кроется здесь!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 14:59

      Если у игрока не получается игра ,то выход один -переход. Только вот за 135 млн. его брать скорей всего никто не будет.

      4
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 11 марта 2019, 14:12

      Только не Коутинью

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 11 марта 2019, 13:12

      За Кутунью можно дать только открытую бутылку пива и коробку шоколадных конфет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 11 марта 2019, 12:32

      никуда он не уйдет и никто его не продаст....не для того покупали, что бы всякая шушера на него свой взгляд ложила....

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 10:56

      Печально, что в барсе не прижился. И вернуться в свою Англию для него очень неплохой выбор. Плюс новый Манчестер сульшера очень неплохой для него вариант. Посмотрим

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 09:26

      Пример Коутиньо показывает, что опытный и мастеровитый игрок не всегда может адаптироваться в другой команде и чемпионате. Он сейчас бледная тень самого себя игравшего в Ливере.

      9
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 11 марта 2019, 08:45

      и это после слухов о том, что ПСЖ готовы заплатить за Коутиньо 270 млн, какой-то слабый вброс

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