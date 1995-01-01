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    РПЛ. Гол Джорджевича принес тульскому «Арсеналу» победу в Самаре

    Встреча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов»«Арсенал» завершилась победой гостей со счетом 1:0.

    Мяч на счету нападающего Луки Джорджевича.

    Тульский клуб набрал 30 очков и поднялся с девятой на шестую позицию в турнирной таблице. У «Крыльев» по-прежнему 24 очка и 11-я строчка.

    Россия. Премьер-лига. 21 тур

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Джорджевич, 66.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Яковлев, 60), Шишкин, Бурлак, Зотов, Рохель, Самедов, Джано (Ткачук, 74), Тимофеев, Корниленко (Шейдаев, 73), Канунников.

    «Арсенал»: Левашов (Нигматуллин, 23), Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 86), Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

    Предупреждения: Корниленко, 27; Бурлак, 54; Шишкин, 80; Самедов, 82 – Джорджевич, 2; Хагуш, 9; Комбаров, 17; Ткачев, 54; Горбатенко, 79; Нигматуллин, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +135

      Киркинитидец 54 минуты назад

      эх крылья, крылья!!!

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      Рейтинг: +176

      Сенситив 55 минут назад

      хотелось бы ещё раз напомнить админам, когда же состоица!! отложенный ими матч Крылышек с Оренбургом? в ихней таблице у этих команд на матч меньше всех остальных с октября прошлого года, а чём я уже писал и указывал на ОПЕЧАТКУ, дятлы на свою таблицу и не заглядывают штоли? штат мал, али денег не хватат? ))

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      Рейтинг: +6066

      parevg 1 час назад

      Тулу с победой, а Джорджовича, нужно у Зенита выкупать, пока они там не опомнились...

      0
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      Рейтинг: +64768

      Рубик Докоян 1 час назад

      Этот перерыв с играми сборной сказался на игровом тонусе команд. Матч был малопривлекательным с обилием ошибок и нарушений. Команды на пару заработали 10 жёлтых карточек. За что получат наказание в виде денежного штрафа. Удача улыбнулась Арсеналу и Джорджевич забил мяч в ворота хозяев. Ошибся в защите Павел Яковлев, вовремя не вышел вперёд, чтобы Лука оказался в офсайде во время приёма мяча.

      1
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      Рейтинг: +1589

      maygli 1 час назад

      Арсенал с победой!
      Крыльям не унывать, больше оптимизма, просто не повезло.

      1
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      Рейтинг: +62205

      zigbert 1 час назад

      Равная игра. Но на концовку у КС не хватило сил.

      2
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      Рейтинг: +550

      Sviro 1 час назад

      Нет слов. Арсенал, что - супер команда? Элита мирового футбола? Неужели нельзя было собраться и сделать игру у себя дома, с ключевым соперником? Хотя, удивляться нечему..... Продувать дома - это так по-крыльевски. Ладно хоть не 0-3..... Тьфу Я уже было подумал, крылья исправились! Но видно в жопе российского футбола им уютнее.

      3
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      Рейтинг: +125

      johnny983 > Sviro 42 минуты назад

      Супер не супер, а в трех очках от еврокубков уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1889

      paracetamol 1 час назад

      И чего Семак держит бесполезное Зе Болото, а Джорджич играет х-з где в аренде?

      3
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      Рейтинг: +25

      прабабушка_краба > paracetamol 1 час назад

      паспорт

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      Рейтинг: +2692

      александр п > paracetamol 51 минуту назад

      Так больше некому играть на острие атаки,Кокорин в застенках,да и может больше играть не сможет из за колена.

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      Рейтинг: -3302

      пьяныйхоровод > paracetamol 21 минуту назад

      Дриуси вон считает свой переход в Зенит ошибкой . Чего бы эту ошибку не исправить ?

      0
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      Рейтинг: +2292

      пряник929 1 час назад

      Отлично!!!

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