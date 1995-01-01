РПЛ. Гол Джорджевича принес тульскому «Арсеналу» победу в Самаре

Встреча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Арсенал» завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Мяч на счету нападающего Луки Джорджевича.

Тульский клуб набрал 30 очков и поднялся с девятой на шестую позицию в турнирной таблице. У «Крыльев» по-прежнему 24 очка и 11-я строчка.

Россия. Премьер-лига. 21 тур

Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Джорджевич, 66.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Яковлев, 60), Шишкин, Бурлак, Зотов, Рохель, Самедов, Джано (Ткачук, 74), Тимофеев, Корниленко (Шейдаев, 73), Канунников.

«Арсенал»: Левашов (Нигматуллин, 23), Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 86), Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Предупреждения: Корниленко, 27; Бурлак, 54; Шишкин, 80; Самедов, 82 – Джорджевич, 2; Хагуш, 9; Комбаров, 17; Ткачев, 54; Горбатенко, 79; Нигматуллин, 89.

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