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    L’Еquipe: Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель продлил контракт с французским клубом до лета 2021 года.

    Это при том, что срок предыдущего соглашения действовал до лета 2020 года.

    Сообщалось, что продление контракта откладывалось из-за разногласий по ведению трансферов. Немец требовал большей вовлеченности в кадровом формировании состава парижан.

    • Тухель возглавил «ПСЖ» летом. 2018 года.
    • В нынешнем сезоне парижский клуб под его руководством вылетел из Лиги чемпионов и Кубка лиги.
    • Клуб лидирует в чемпионате Франции.

    Источник: L’Еquipe

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      BIGBRO 30 минут назад

      Этот сезон можно назвать провальным...

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