L’Еquipe: Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель продлил контракт с французским клубом до лета 2021 года.

Это при том, что срок предыдущего соглашения действовал до лета 2020 года.

Сообщалось, что продление контракта откладывалось из-за разногласий по ведению трансферов. Немец требовал большей вовлеченности в кадровом формировании состава парижан.