L’Еquipe: Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

Этот сезон можно назвать провальным...
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель продлил контракт с французским клубом до лета 2021 года.
Это при том, что срок предыдущего соглашения действовал до лета 2020 года.
Сообщалось, что продление контракта откладывалось из-за разногласий по ведению трансферов. Немец требовал большей вовлеченности в кадровом формировании состава парижан.
- Тухель возглавил «ПСЖ» летом. 2018 года.
- В нынешнем сезоне парижский клуб под его руководством вылетел из Лиги чемпионов и Кубка лиги.
- Клуб лидирует в чемпионате Франции.