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    Тухель отсрочивает продление контракта. Его не устраивает трансферная политика

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отказался продлевать контракт с парижанами, пока стороны не урегулируют ряд вопросов.

    45-летний специалист мог еще неделю назад продлить соглашение до 2021 года, но не нашел компромисса с руководством.

    Причина разногласий в том, что Тухеля не устраивает набор трансферных полномочий. Специалист хочет сам руководить процессом выбора и покупки футболистов.

    • Тухель возглавил «ПСЖ» в мае 2018 года.
    • Действующее соглашение истекает летом 2020 года.
    • Вместе с ним команда вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Твиттер GTFN

    Твиттер Get French Football News – портал, посвященный французскому футболу.

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64191

      Рубик Докоян 1 час назад

      Если не руководить, то хотя бы влиять на трансферную политику клуба и чтобы с его мнением считались, вполне адекватное требование главного тренера команды.

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