Тухель отсрочивает продление контракта. Его не устраивает трансферная политика

Если не руководить, то хотя бы влиять на трансферную политику клуба и чтобы с его мнением считались, вполне адекватное требование главного тренера команды.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отказался продлевать контракт с парижанами, пока стороны не урегулируют ряд вопросов.
45-летний специалист мог еще неделю назад продлить соглашение до 2021 года, но не нашел компромисса с руководством.
Причина разногласий в том, что Тухеля не устраивает набор трансферных полномочий. Специалист хочет сам руководить процессом выбора и покупки футболистов.
- Тухель возглавил «ПСЖ» в мае 2018 года.
- Действующее соглашение истекает летом 2020 года.
- Вместе с ним команда вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед».