Тухель отсрочивает продление контракта. Его не устраивает трансферная политика

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отказался продлевать контракт с парижанами, пока стороны не урегулируют ряд вопросов.

45-летний специалист мог еще неделю назад продлить соглашение до 2021 года, но не нашел компромисса с руководством.

Причина разногласий в том, что Тухеля не устраивает набор трансферных полномочий. Специалист хочет сам руководить процессом выбора и покупки футболистов.