Главные новости дня. «Оренбург» уступил «Анжи», «Динамо» сыграет со «Спартаком» в Химках

РПЛ. «Анжи» победил «Оренбург» в гостях в первом матче весенней части сезона.

Тренера «Реала» U-18 Бенито уволят за критику основы в матче с «Барселоной». Его сменит Рауль.

Гайтан перешел из «Далянь Ифань» в «Чикаго Файр».

РПЛ: «Динамо» примет «Спартак» на «Арене-Химки».

Лодыгин в первом матче за «Олимпиакос» пропустил после единственного удара в створ.

Семак: «Лимит – большая проблема. Качественный легионер стоит 5-15 миллионов, а россиянин такого же уровня – 30-35».

AS: Перес решил продать Бэйла летом.

«Кардифф» предлагал Сале обеспечить перелет, тот отказался.

Ла Лига отменит матчи по понедельникам со следующего сезона.