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    Семак: «Лимит – большая проблема. Качественный легионер стоит 5-15 миллионов, а россиянин такого же уровня – 30-35»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что лимит на легионеров сильно влияет на стоимость российских футболистов. По словам специалиста, купить сопоставимого по качеству иностранного игрока намного дешевле.

    «Лимит – это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за 5-15 миллионов евро можем купить качественного иностранца, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичного уровня российский игрок будет стоить 30-35 миллионов. Естественно, клуб не может себе позволить его.

    Все игроки уровня сборной России стоят больших денег и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Это большая проблема. И мы будем только рады, если игроки из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме. Проблема российских игроков важна для нашей команды», – сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на YouTube-канале «Foot’больные люди».

    Источник: YouTube-канал «Foot’больные люди»

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    01.03.2019 14:11
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +379

      o33uk 1 марта 2019, 20:52

      Да уж Сергей Богданович не ожидал от вас.
      Дюков уже пару месяцев муссирует тему лимита а вы тут просто подпевала.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 18:47

      Вложи 5 млн$ (только не воруй) в одну из юношеских команд академии (тренеры, теория, тренажёры, питание) и через пару лет у тебя будет не меньше пяти качественных игроков!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 18:40

      Проблема в том, что Зенит за последние годы не взял в основу ни одного воспитанника академии. И при чем тут лимит, Серёжа?

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > la verdad 1 марта 2019, 20:00

      Проблема не в Зените,а в самом Российском футболе.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 18:23

      а болотный игрок сборной разве 35 стоит?????????? да ни когда

      2
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 1 марта 2019, 18:12

      Скоро санкции дойдут и до футбола,
      Запретят играть в России политики п... балаболы.

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 1 марта 2019, 16:46

      На сегодняшний день, Семак поставил крест на российском футболе.
      Переводя его слова на русский скажем, - либо мы воспитываем и играем в России своими футболистами, либо отменяем лимит и теряем сборную и большую часть клубов.
      А все упирается в систематизацию выращивания своих игроков. И сразу напрашивается вывод, что коммерциализация футбола на сегодняшний день больше вредит, чем приносит пользу, это первое. И второе, футболом должны заниматься профессионалы, а не менеджеры.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 1 марта 2019, 17:10

      А кто нам мешает воспитывать и играть своими футболистами при отмене лимита(

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > александр п 1 марта 2019, 20:06

      Получение большого дохода от футбола при минимальных вложениях! Русский бизнес!!!)))
      Зачем 20 лет вкладываться в игрока, когда отдал 5 - 15 лямов, и гори оно все огнем. А то что нет отечественных игроков - "это ваши проблемы"(С).

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > ivany4 1 марта 2019, 23:43

      Вы абсолютно правы. Этот как обычное потребительство: пойти и купить на рынок картошки гораздо дешевле и проще, чем вырастить ее. И никому не важно, что в будущем урожай может в десять раз отбить все вложения.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 2 марта 2019, 06:06

      Наш футбол кроме убытков никаких доходов не даёт.Инвестиции в молодёжь юридически не защищены, вы вложите деньги в подготовку игрока.А по достижению 18 лет его уведёт у вас любой кто больше даст ему денег.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 марта 2019, 16:18

      А зачем российским клубам покупать российских игроков? Своих воспитывайте! В чём проблема?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > BRO_football 1 марта 2019, 18:41

      А кто захочет откаты от агентов потерять?

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 марта 2019, 16:14

      Если убрать лимит совсем, то уровень РФПЛ будет не ниже, чем у Лиги 1 во Франции.

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      Рейтинг: +649

      MichelWB 1 марта 2019, 15:55

      Это точно, за 5-15 лямов хорошего игрока в России найти тяжело, почти не возможно. Все много получать.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 1 марта 2019, 15:46

      "Стоит то оно стоит, так никто ж его не покупает" (с)

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