Семак: «Лимит – большая проблема. Качественный легионер стоит 5-15 миллионов, а россиянин такого же уровня – 30-35»

Да уж Сергей Богданович не ожидал от вас.
Дюков уже пару месяцев муссирует тему лимита а вы тут просто подпевала.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что лимит на легионеров сильно влияет на стоимость российских футболистов. По словам специалиста, купить сопоставимого по качеству иностранного игрока намного дешевле.
«Лимит – это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за 5-15 миллионов евро можем купить качественного иностранца, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичного уровня российский игрок будет стоить 30-35 миллионов. Естественно, клуб не может себе позволить его.
Все игроки уровня сборной России стоят больших денег и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Это большая проблема. И мы будем только рады, если игроки из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме. Проблема российских игроков важна для нашей команды», – сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на YouTube-канале «Foot’больные люди».