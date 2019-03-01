Семак: «Лимит – большая проблема. Качественный легионер стоит 5-15 миллионов, а россиянин такого же уровня – 30-35»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что лимит на легионеров сильно влияет на стоимость российских футболистов. По словам специалиста, купить сопоставимого по качеству иностранного игрока намного дешевле.

«Лимит – это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за 5-15 миллионов евро можем купить качественного иностранца, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичного уровня российский игрок будет стоить 30-35 миллионов. Естественно, клуб не может себе позволить его.

Все игроки уровня сборной России стоят больших денег и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Это большая проблема. И мы будем только рады, если игроки из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме. Проблема российских игроков важна для нашей команды», – сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на YouTube-канале «Foot’больные люди».