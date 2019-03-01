РПЛ. «Анжи» победил «Оренбург» в гостях в первом матче весенней части сезона

«Анжи» на выезде нанес поражение «Оренбургу» в матче 18-го тура РПЛ.

На 56-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления за вторую желтую карточку защитника Михаила Сивакова, а спустя три минуты полузащитник Владислав Кулик отправил единственный мяч в сетку ворот оренбуржцев.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Оренбург – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кулик, 59.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин (Алвеш, 79), Мишкич, Деспотович (Козлов, 70).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Лескано, 72), Кулик, Ондуа, Закиров, Маркелов, Ахъядов, Понсе (Долгов, 79).

Предупреждения: Бегич, 34; Сиваков, 38; Сутормин, 53 – Маркелов, 32; Кацаев, 69; Дюпин, 86.

Удаление: Сиваков, 56 – нет.

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