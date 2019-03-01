Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. «Анжи» победил «Оренбург» в гостях в первом матче весенней части сезона

    «Анжи» на выезде нанес поражение «Оренбургу» в матче 18-го тура РПЛ.

    На 56-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления за вторую желтую карточку защитника Михаила Сивакова, а спустя три минуты полузащитник Владислав Кулик отправил единственный мяч в сетку ворот оренбуржцев.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Оренбург – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кулик, 59.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин (Алвеш, 79), Мишкич, Деспотович (Козлов, 70).

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Лескано, 72), Кулик, Ондуа, Закиров, Маркелов, Ахъядов, Понсе (Долгов, 79).

    Предупреждения: Бегич, 34; Сиваков, 38; Сутормин, 53 – Маркелов, 32; Кацаев, 69; Дюпин, 86.

    Удаление: Сиваков, 56 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2019 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 2 марта 2019, 02:53

      Анжанеры показывают футбол вопреки всему. Очень хорошо смотрелись у анжанеров собственные воспитаники Калошин и Закиров, дебютировавшие в этом мачо.., ну и конечно опытнейший Кулик не испортил борозды...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 1 марта 2019, 20:50

      Очкнь странная победа................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший 1 марта 2019, 20:45

      у Анжи снова, как и год назад перед второй частью появились деньги. Анжи не вылетит!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      diktatop 1 марта 2019, 20:22

      Гол не честно отменен у оренбурга, и гра пошла по другому сценарию...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 20:12

      на Оренбург ставил , но не прошло

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 марта 2019, 19:41

      Молодцы.Тренировавшиеся в России аутсайдеры обыграли "газёныша",транжирившего деньги во временно дружественной стране Помидории.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Агасфер 1 марта 2019, 20:11

      имперские выводы, думаю всё проще , в Оренбурге какие-то разборки , вот и соответствующие настроение. отсуствие настроя на игру

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 1 марта 2019, 19:30

      Нус с почином, мужики !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > батог 1 марта 2019, 20:18

      С каким почином??и кто мужики то?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 19:18

      Все решил один эпизод в котором Оренбург сделал 4 ошибки.
      1.Два защитника не смогли задержать Кацаева.
      2.Получили удаление.
      3.Получили опасный штрафной.
      4.Вратарь зачем то поставил в ворота игрока ,который ему и помешал отбить мяч.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > zigbert 1 марта 2019, 20:07

      собрали ошибки в кучу , чтобы проиграть

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 1 марта 2019, 21:15

      Не видел жеста вратаря и не слышал, чтобы он звал игрока в ворота, а вот резкий рывок из стенки игрока в угол был! Так что скажу точно, что он его не ставил в угол ворот! Вот звал-не звал не знаю! в остальном согласен полностью! Проигрыш Оренбурга-это ....., в общем, они сами себе проиграли!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 марта 2019, 19:05

      3-1 в первом круге и нынешний гон на Федотова как-то связаны?
      тогда можно и поразмышлять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 марта 2019, 19:05

      Смотрел 1й тайм и шансов на победу Анжи не было никаких и добились все таки даги удаления, знатно они оренбуржцев цепляли по ногам, видимо один не выдержал

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11