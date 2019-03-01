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    Тренера «Реала» U-18 Бенито уволят за критику основы в матче с «Барселоной». Его сменит Рауль

    Мадридский «Реал» в ближайшие дни уволит тренера юношеского состава U-18 Альваро Бенито.

    Специалист критично высказался об игре основного состава в ответном полуфинале Кубка Испании с «Барселоной». Мадридцы дома проиграли «Барселоне» (0:3) и вылетели из турнира.

    «Винисиус всех удивляет, он молодой, но он вносит дисбаланс в игру «Реала». Проблема в том, что есть такие игроки, как Каземиро, которые не наиграли и на минуту времени. Как и Кроос», – заявил после матча Бенито.

    • Вакантную должность займет экс-капитан «Реала» Рауль Гонсалес Бланко.
    • Он выступал за мадридцев в течение 16 лет.

    Источник: Marca

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    01.03.2019 07:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 13:42

      Сам себе яму вырыл.

      6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 13:30

      Главная проблема Реала, на мой взгляд, это не игроки, а тренер. После Зидана началась какая-то тренерская чехарда...

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 1 марта 2019, 13:24

      Если подумать то можно понять одну вещь

      У реала игра идёт но реализации нет без Роналду

      А у Барсы есть и игра и реализация ,но Убери ты из этого состава Месси игра бы не пошла ,значит и реалиции не было бы так как моментов как таковых нет

      3
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      Рейтинг: +144

      Glebson > Football06 1 марта 2019, 14:46

      Я бы сказал, что в последнее время у Барсы игра идёт заметно хуже, но они умудряются использовать все свои моменты.
      Матч с Севильей и Мадридом — яркие примеры.

      0
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      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 11:05

      наговорил лишнего на эмоциях, не так плохо играли , просто не использовали свои моменты.

      13
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      Рейтинг: +110

      Schicko 1 марта 2019, 10:00

      Задолбало... бомбит...
      Как можно быть там всем такими тугодумными идиотами в Реале??? Единственная проблема Реала в настоящий момент - ОТСУТСТВИЕ БОМБАРДИРА!!!
      Каземиро, Кроос, Модрич - все сыграли хорошо, как обычно, на своем, мать его, уровне, на том, мать его, уровне, с которым Реал трижды ЛЧ брал. Защита сыграла нормально: у Барсы было два момента за всю игру (которые двумя голами и закончились), один раз Регилон пас стремный отдал назад, в остальном все было ок, все было как всегда было!! Карвахаль и даже Регилон хорошо подключались к атаке, все было хорошо в этом аспекте.
      Лукас сыграл хорошо, как всегда, свою функцию выполнял на все 100%.

      А теперь о наболевшем:
      Винисиус - ему тупо отдали функции Роналду: смеещаться слева в центр и забивать, обыгрываясь то с Бензем, то с Модричем, то с крайним левым защем. НО ВИНИСИУС НЕ РОНАЛДУ!!! Он клевый парень, но он не Роналду! Как Роналду никто не умеет больше в мире играть (поставь туда хоть Месси, при такой схеме и задачах и Месси ничего не забьет, он в Барсе прекрасен, потому что там иное амплуа у него), нужно искать другие схемы с новыми игроками, а не пытаться заменить Роналду тупо похожим по скорости игроком!

      Бензема. КАКОГО МАТЬ ЕГО ЧЕРТА ЕДИНСТВЕННЫЙ МАТЬ ЕГО НАПАДАЮЩИЙ НЕ ЗАБИВАЕТ СТОПРОЦЕНТНЫЕ МОМЕНТЫ??? ХВАТИТ УЖЕ МАТЬ ЕГО ИГРАТЬ БЕЗ НАПАДАЮЩИХ!!!
      Барса выиграла только потому что у них есть Суарес - игрок, который может забивать мать его ГОЛЫ!!!! Если бы у Барсы играл Бензема вместо Суареса, то она вообще никогда Реалу бы не забила!

      Но в Реале все сошли с ума и говорят, что Каземиро плохо сыграл, поэтому проиграли... А давайте купим еще одного опорника! Тогда голы у нас попрут!

      ЗАДОЛБАЛИ... БОМБИТ...

      5
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      Рейтинг: -130

      калач > Schicko 1 марта 2019, 10:39

      Винисиус бист, молодой Неймар. Создал кучу моментов, просто не повезло

      2
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      Рейтинг: +46

      фанатище > Schicko 1 марта 2019, 11:49

      Тебя в 18 лет выпусти на остриё атаки Реала в Эль Классико, даже мяча не коснёшься. Винисиус хорош, просто нужно окрепнуть. Крос давно играет на троечку, в защите проходной двор. Отыграй Реал "сухо" в обороне, прошли бы дальше, но им клепает Жирона по 2, Леванте и Аякс. С Барселоной повезло, что не 0-6, Барсуки играли в пол ноги.

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 1 марта 2019, 09:15

      Видимо Перес надеется, что Рауль пройдет путь Зидана от тренера молодежки до обладателя трех кубоков ЛЧ

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > WhiteEgon 1 марта 2019, 11:03

      почему бы и нет

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 1 марта 2019, 08:52

      Вот и место расчистили для Рауля ) Совпадение ? Не думаю )

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 марта 2019, 08:28

      ну вот и нашли виновного в поражении

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > giluxa1963 1 марта 2019, 11:04

      наши повод убрать

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > portero 1 марта 2019, 13:35

      нашли (ошибочка)

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 1 марта 2019, 08:09

      Слишком много говорить стали в Реале. Рамос вон сдуру ляпнул про жёлтую, теперь два матча дисквалификации. Этот тоже хорош, лучше бы за игрой своей команды следил, тогда, глядишь, может дали бы ему шанс сменить Солари.

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      Рейтинг: +3463

      acor94 > Viper for CSKA 1 марта 2019, 12:07

      Это вряд ли. Там еще кастилья и реал мадрид C, между основой и юниоркой.

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