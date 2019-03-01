Тренера «Реала» U-18 Бенито уволят за критику основы в матче с «Барселоной». Его сменит Рауль

Мадридский «Реал» в ближайшие дни уволит тренера юношеского состава U-18 Альваро Бенито.

Специалист критично высказался об игре основного состава в ответном полуфинале Кубка Испании с «Барселоной». Мадридцы дома проиграли «Барселоне» (0:3) и вылетели из турнира.

«Винисиус всех удивляет, он молодой, но он вносит дисбаланс в игру «Реала». Проблема в том, что есть такие игроки, как Каземиро, которые не наиграли и на минуту времени. Как и Кроос», – заявил после матча Бенито.