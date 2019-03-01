Лодыгин в первом матче за «Олимпиакос» пропустил после единственного удара в створ. Его команда вылетела из Кубка Греции

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, арендованный «Олимпиакосом», дебютировал за свою новую команду.

Россиянин провел за пирейский клуб ответный матч Кубка Греции с «Ламией» (0:1). Он пропустил гол после единственного удара в створ своих ворот на 52-й минуте.

За четыре минуты до конца основного времени встречи «Олимпиакос» не реализовал пенальти. Игра завершилась минимальной победой «Ламии». «Олимпиакос» вылетел из Кубка Греции, так как первый матч завершился вничью – 3:3.

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