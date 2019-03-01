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    Лодыгин в первом матче за «Олимпиакос» пропустил после единственного удара в створ. Его команда вылетела из Кубка Греции

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, арендованный «Олимпиакосом», дебютировал за свою новую команду.

    Россиянин провел за пирейский клуб ответный матч Кубка Греции с «Ламией» (0:1). Он пропустил гол после единственного удара в створ своих ворот на 52-й минуте.

    За четыре минуты до конца основного времени встречи «Олимпиакос» не реализовал пенальти. Игра завершилась минимальной победой «Ламии». «Олимпиакос» вылетел из Кубка Греции, так как первый матч завершился вничью – 3:3.

    ВИДЕО

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2019 16:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 18:51

      От неудач никто не застрахован, а вратари тем более. Пусть он там набирает игровой практики и перезапустит свою карьеру.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 марта 2019, 18:24

      ну,там и Боги не спасли бы..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 18:13

      Лодыгин он такой, привоз может сделать легко

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 1 марта 2019, 18:07

      Вот почему то не удивлён...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > sergeyshubin 1 марта 2019, 18:15

      у него игры хорошие и привозы , ненадежный парень

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 18:03

      причёску испортили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Khirill 1 марта 2019, 17:25

      весь матч давили, а был-то всего один момент, ещё до удара начал руку поднимать, лучше бы до последнего момента играл, ни смотря на арбитра, стыдно должно быть как профессиональному вратарю) а вратарь Ламии молодец, достойно сыграл)

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero > Khirill 1 марта 2019, 18:14

      красивую позу принимал для фото и видео.

      8
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 1 марта 2019, 17:14

      И, что? Проигрывает команда...

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 марта 2019, 16:51

      Слабый вратарь ! Пижон и рисовщик ! Постоянно , затягивает с вводом мяча !один плюс -на ленточке-хорош !

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 1 марта 2019, 16:23

      Да ладно, по факту, вины Лодыгина нет никакой. ЦЗ обделалась знатно

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 16:21

      как бы там ни было,переживаю и желаю удачи...

      3
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