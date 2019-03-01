Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ: «Динамо» примет «Спартак» на «Арене-Химки»

    Матч 19-го тура «Динамо»«Спартак» пройдет на «Арене-Химки». Об это сообщил официальный сайт лиги.

    Планировалось, что игра с красно-белыми станет матчем открытия для нового стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Но комиссия РПЛ по допуску футбольных полей признала неудовлетворительным состояние газона на арене и запретила проводить там встречу. Позже появилась информация, что матч может пройти в «Лужниках».

    Матч «Динамо» – «Спартак» состоится в воскресенье, 10 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2019 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 1 марта 2019, 22:12

      Клоуны!!!! А Химки где будут играть???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Sergh4 2 марта 2019, 00:53

      В Лужниках видимо )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Sergh4 2 марта 2019, 12:39

      В Новых Химках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 21:15

      Хоть недалеко ехать, как лететь Арсеналу и ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 1 марта 2019, 18:39

      а я ,вот не понимаю ,когда эти долбоё. научатся правильные газоны стелить?
      и кто и где ,находят таких криво-жопоруких спецов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > alex1951 1 марта 2019, 19:37

      Там Рома Широков за командира !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > батог 1 марта 2019, 22:32

      ,,Дети Мудистова,, -тоже великий спец футбола из ПТУ))) (о Мудистове)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > alex1951 2 марта 2019, 00:54

      Ты за них не волнуйся - себя никто не обидел (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > VVM1964 2 марта 2019, 08:30

      А оно мне надо?
      Пусть русский люд волнуется,за то,что судебно-правовая система
      направлена лишь против ,,стрелочников,,
      Как там у Крылова ?
      ,,Ты виноват лишь в том,что хочется мне кушать,,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > alex1951 2 марта 2019, 08:34

      А воспринимаю только то,что связано с Динамо....оно и так
      ,,вечный страдалец,, ,а тут еще и внешний фактор....да еще и Спартак, не дай бог,схлопочут и опять сезон в ж.(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11