РПЛ: «Динамо» примет «Спартак» на «Арене-Химки»

Матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак» пройдет на «Арене-Химки». Об это сообщил официальный сайт лиги.

Планировалось, что игра с красно-белыми станет матчем открытия для нового стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Но комиссия РПЛ по допуску футбольных полей признала неудовлетворительным состояние газона на арене и запретила проводить там встречу. Позже появилась информация, что матч может пройти в «Лужниках».

Матч «Динамо» – «Спартак» состоится в воскресенье, 10 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»