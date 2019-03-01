AS: Перес решил продать Бэйла летом

Возвращение в АПЛ для Бэйла будет лучшим вариантом. Было сразу очевидно, что Реал не его команда. Поход за славой не всегда бывает удачным. Гетце помню тоже надеялся найти счастье в Баварии, но как оказалось .....
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл покинет клуб летом, сообщает AS.
По информации газеты, президент мадридцев Флорентино Перес принял такое решение, поскольку разочарован отношением валлийца к клубным ценностям и его поступками с последнее время. Также, по информации СМИ, у хавбека не очень хорошие отношения с партнерами по команде.
Ранее в матче 25-го тура Примеры с «Леванте» (2:1) Бэйл забил победный гол и отказался праздновать его. При этом он отмахнулся от Лукаса, который пытался его поздравить.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
- Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до июля 2022 года.
- В текущем сезоне валлиец провел за столичный клуб 32 встречи, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.