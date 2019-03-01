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    AS: Перес решил продать Бэйла летом

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл покинет клуб летом, сообщает AS.

    По информации газеты, президент мадридцев Флорентино Перес принял такое решение, поскольку разочарован отношением валлийца к клубным ценностям и его поступками с последнее время. Также, по информации СМИ, у хавбека не очень хорошие отношения с партнерами по команде.

    Ранее в матче 25-го тура Примеры с «Леванте» (2:1) Бэйл забил победный гол и отказался праздновать его. При этом он отмахнулся от Лукаса, который пытался его поздравить.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
    • Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до июля 2022 года.
    • В текущем сезоне валлиец провел за столичный клуб 32 встречи, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: AS

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    01.03.2019 13:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 1 марта 2019, 20:51

      Возвращение в АПЛ для Бэйла будет лучшим вариантом. Было сразу очевидно, что Реал не его команда. Поход за славой не всегда бывает удачным. Гетце помню тоже надеялся найти счастье в Баварии, но как оказалось .....

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 1 марта 2019, 19:39

      неужели......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 19:35

      Его игра сейчас не впечатляет.

      1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 1 марта 2019, 19:23

      Логично. Надежд не оправдал, прогресса не показал, играл не лучшим образом и не стабильно, поэтому пошёл вон

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 1 марта 2019, 16:51

      Это будет правильно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 1 марта 2019, 15:39

      Испанский школу его с первого класса, пусть научиться испанский язык

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 1 марта 2019, 15:38

      Из-за бейла ушлиРоналду и Зидан. В команде нездоровая атмосфера. И теперь Перес который настаивал на его покупке, заплатив за него самую высокую цену в истории Реала, перес, который был готов посориться со всеми, лишь бы сохранить Бейла, - теперь продает его. Вывод один - переса надо снимать. он еще и Маура возьмет. Я фанат Барсы, но такое отношение к Реалу - это позор для президента

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > levon_man 1 марта 2019, 15:44

      Роналду ушёл потому что запросил прибавку в зарплате,и на него нашёлся покупатель при том что ему 34 года.Перес рассчитывал ,что заиграют наконец Бейл и Иско.А затем купить более молодого Азара.Всё вроде правильно,но футбол бывает непредсказуем.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 15:13

      после того как ушел зидан,на реал без слез не посмотришь,не оглянешься

      4
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 марта 2019, 14:52

      Переса пора убирать, он сам начинает разрушать клубные ценности! А Бэйлу желаю попасть в МЮ,удачи ему!

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 марта 2019, 14:20

      В Мю уйдёт

      0
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