AS: Перес решил продать Бэйла летом

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл покинет клуб летом, сообщает AS.

По информации газеты, президент мадридцев Флорентино Перес принял такое решение, поскольку разочарован отношением валлийца к клубным ценностям и его поступками с последнее время. Также, по информации СМИ, у хавбека не очень хорошие отношения с партнерами по команде.

Ранее в матче 25-го тура Примеры с «Леванте» (2:1) Бэйл забил победный гол и отказался праздновать его. При этом он отмахнулся от Лукаса, который пытался его поздравить.