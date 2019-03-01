Марселино – о выходе в финал кубка Испании: «Один из самых счастливых дней в моей жизни»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал исход полуфинала кубка Испании против «Бетиса».

«Это один из самых счастливых моментов в моей тренерской карьере. Это было то, чего я действительно хотел. Был мой пятый полуфинал за команду, и, к счастью, мы дошли до финала. Хочу поблагодарить этих неординарных футболистов, потому что во время трудных моментов, которые у нас были в этом сезоне, они не переставали верить в свой тренерский штаб и своего наставника.

Мне посчастливилось насладиться этой прекрасной ночью здесь, на стадионе. Но до финала еще много времени, и мы хотим быть амбициозными, а также победить «Атлетик» в эти выходные. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы», – заявил Марселино.