Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал» на выезде и вышла в финал

Ответный полуфинал Кубка Испании «Реал» – «Барселона» закончился со счетом 0:3.

У нападающего гостей Луиса Суареса дубль, защитник хозяев Рафаэль Варан отправил мяч в собственные ворота.

Команда Эрнесто Вальверде оформила выход в финал, который состоится 25 мая. Второй матч полуфинальной пары «Бетис» – «Валенсия» (2:2) состоится в 23:00.

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Реал – Барселона – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Суарес, 50; 0:2 – Варан, 69 (в свои ворота); 0:3 – Суарес, 73 (с пенальти).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио, 81).

«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс (Артур, 86), Роберто, Ракитич, Месси, Суарес (Видаль, 78), Дембеле (Коутиньо, 75).

Предупреждения: Васкес, 58; Каземиро, 72 – Бускетс, 65; Семеду, 81.

Первый матч – 1:1

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