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    Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал» на выезде и вышла в финал

    Ответный полуфинал Кубка Испании «Реал»«Барселона» закончился со счетом 0:3.

    У нападающего гостей Луиса Суареса дубль, защитник хозяев Рафаэль Варан отправил мяч в собственные ворота.

    Команда Эрнесто Вальверде оформила выход в финал, который состоится 25 мая. Второй матч полуфинальной пары «Бетис»«Валенсия» (2:2) состоится в 23:00.

    Испания. Кубок. Полуфинал. Ответный матч

    Реал – Барселона – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Суарес, 50; 0:2 – Варан, 69 (в свои ворота); 0:3 – Суарес, 73 (с пенальти).

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио, 81).

    «Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс (Артур, 86), Роберто, Ракитич, Месси, Суарес (Видаль, 78), Дембеле (Коутиньо, 75).

    Предупреждения: Васкес, 58; Каземиро, 72 – Бускетс, 65; Семеду, 81.

    Первый матч – 1:1

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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    28.02.2019 00:53
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 13:41

      Нельзя сказать что Реал играл плохо. Моменты у них были. В воротах Барселоны в этот день отлично сыграл Тер Стеген.

      6
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 февраля 2019, 12:51

      Реал хорошо начал, "свои" надо забивать... теперь можно по-новому оценить вклад Роналду в победы "сливочных" за последние годы, нет Роналду - и нет трофеев... теперь надо новых звезд скупать, без нападения в Ла Лиге делать нечего

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 28 февраля 2019, 09:47

      У Реала-нет нападающих !...(Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио,......это всё не для Реала !...НУЖНЫ Гризманн , Мбаппе , Кёйн !.....

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > САДЫЧОК 28 февраля 2019, 13:38

      Сюда же можно упомянуть Азара ,который летом скорей всего присоединится к Реалу.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 08:13

      Ну, если ЦСКА мельдонил "сливочных" 3:0 на их поляне , то Барсе не пристало отставать...

      5
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 28 февраля 2019, 07:25

      На классе раскотали середняк и все,чему удивляться.

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 06:06

      Барсу с победой! Малыми затратами на фарте.

      16
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 28 февраля 2019, 04:06

      Сколько было разговоров,что Реал лучший вариант мире клуб

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > алдан2014 28 февраля 2019, 06:13

      Играли неплохо, посмотрим что будет в чемпионате, может их и прорвать, но и Барса надеюсь добавит,

      13
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      Рейтинг: +571

      levon_man 28 февраля 2019, 03:24

      С победой, Барсу Красивая игра, особенно хорош был Тер-Штеген

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > levon_man 28 февраля 2019, 07:29

      Воротчик красавца!

      12
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 28 февраля 2019, 03:03

      Счёт не по игре??? Это не про эту игру, имхо. Счёт полностью соответствует самой игре. Реал прекрасно атаковал и создавал моменты, но реализация у реала без Кристины никакая, просто на дне. Есть бензема, но он не стабилен, что и доказал сегодня. Барса очень неплохо оборонялась, по крайней мере, дыр не было, а моменты приходили чисто от персональных проходов шустрого винисиуса и тд. В ответ барса очень здорово контратаковала и реализовала свои моменты ( у неё хватает стабильно реализующий игроков). Все честно, все по делу

      Не всегда должна побеждать команда, которая больше атакует. Барса хорошо держала оборону, а реал просто не использовал моменты, что в таких играх непростительно

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 28 февраля 2019, 01:53

      Всё-таки Барсу судьи больше любят ) счёт не по игре ! Реалу нужно было вагон своих моментов реализовывать

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero > Derzkiy1 28 февраля 2019, 06:05

      Такое часто , одни забили всё , что имели , а другие все моменты запороли

      11
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Derzkiy1 28 февраля 2019, 08:04

      Вы игру то смотрели. В первом тайме все спорные моменты были в пользу Реала, был левый угловой, офсайд которого не было и т.д.

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      Рейтинг: +67330

      portero > Стаz 28 февраля 2019, 09:17

      ну допустим массировали и те и другие хорошо друг друга, а в чем по моментам со мной не согласен, по моему у Реала моментов много запорото

      12
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > portero 28 февраля 2019, 09:45

      Судя по всему не ко мне вопрос?

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      Рейтинг: +67330

      portero > Стаz 28 февраля 2019, 10:02

      ну я подумал если минусуешь комент значит не согласен, можно просто ошибиться

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Derzkiy1 28 февраля 2019, 12:32

      Это еще со времен каудильо Франко повелось. Он заставлял судей подсуживать каталонско-республиканской Барсе.)

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