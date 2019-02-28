Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал» на выезде и вышла в финал

Нельзя сказать что Реал играл плохо. Моменты у них были. В воротах Барселоны в этот день отлично сыграл Тер Стеген.
Ответный полуфинал Кубка Испании «Реал» – «Барселона» закончился со счетом 0:3.
У нападающего гостей Луиса Суареса дубль, защитник хозяев Рафаэль Варан отправил мяч в собственные ворота.
Команда Эрнесто Вальверде оформила выход в финал, который состоится 25 мая. Второй матч полуфинальной пары «Бетис» – «Валенсия» (2:2) состоится в 23:00.
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Реал – Барселона – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Суарес, 50; 0:2 – Варан, 69 (в свои ворота); 0:3 – Суарес, 73 (с пенальти).
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио, 81).
«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс (Артур, 86), Роберто, Ракитич, Месси, Суарес (Видаль, 78), Дембеле (Коутиньо, 75).
Предупреждения: Васкес, 58; Каземиро, 72 – Бускетс, 65; Семеду, 81.
Первый матч – 1:1