Главные новости дня. Трансфер Азмуна в «Зенит» находится под угрозой срыва, «Арсенал» арендовал Дениса Суареса

«Эмполи» арендует Мевлю у «Зенита» с правом выкупа. Сегодня игрок пройдет медосмотр в Италии.

«Бока Хуниорс» предложила 15 миллионов за Акунью. Игрока хочет купить «Зенит».

Джикия: «Не все российские футболисты – миллионеры. Есть те, кто по уши в кредитах».

Дзюба: «Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина».

«Арсенал» арендовал Дениса Суареса у «Барселоны».

«Рубин» объявил о переходе Башкирова.

«*** от меня!» Неймар ответил на вопрос о возвращении в «Барселону».

Трансфер Азмуна в «Зенит» находится под угрозой срыва.