Главные новости дня. Трансфер Азмуна в «Зенит» находится под угрозой срыва, «Арсенал» арендовал Дениса Суареса

«Эмполи» арендует Мевлю у «Зенита» с правом выкупа. Сегодня игрок пройдет медосмотр в Италии.
«Бока Хуниорс» предложила 15 миллионов за Акунью. Игрока хочет купить «Зенит».
Джикия: «Не все российские футболисты – миллионеры. Есть те, кто по уши в кредитах».
Дзюба: «Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина».
«Арсенал» арендовал Дениса Суареса у «Барселоны».
«Рубин» объявил о переходе Башкирова.
«*** от меня!» Неймар ответил на вопрос о возвращении в «Барселону».
Трансфер Азмуна в «Зенит» находится под угрозой срыва.