«*** от меня!» Неймар ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар резко отреагировал на вопрос журналистов по поводу его возможного возвращения в «Барселону».

Сегодня бразилец прибыл в столицу Каталонии, где будет проходить лечение травмы пятой плюсневой кости на правой ноге, полученной 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0). В аэропорту футболиста встречали журналисты.

Один из представителей СМИ задал форварду вопрос: «Это правда, что вы звонили в «Барселону» по поводу возможного возвращения?»

«*** [отвалите] от меня!» – ответил игрок.