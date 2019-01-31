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    «*** от меня!» Неймар ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар резко отреагировал на вопрос журналистов по поводу его возможного возвращения в «Барселону».

    Сегодня бразилец прибыл в столицу Каталонии, где будет проходить лечение травмы пятой плюсневой кости на правой ноге, полученной 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0). В аэропорту футболиста встречали журналисты.

    Один из представителей СМИ задал форварду вопрос: «Это правда, что вы звонили в «Барселону» по поводу возможного возвращения?»

    «*** [отвалите] от меня!» – ответил игрок.

    • Ранее сообщалось, что отец Неймара несколько раз встречался с руководством каталонцев и заявил им, что футболист хочет вернуться.
    • Нападающий выступал за сине-гранатовых с 2013-й по 2017 год, после чего перебрался в Париж за 222 миллиона евро.

    Источник: AS

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    31.01.2019 18:30
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:46

      Травмы его начали доставать. Здоровья.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 19:08

      Нафиг он нам сейчас не нужен:
      - на пару с батей в наглую кинули клуб
      - прогресса в игре нет
      - стал очень травматичным
      - бешенная трансферная цена

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Cules2013 31 января 2019, 19:22

      Кому -"нам"??? "Мы пахали??? Сколько акций этого почтенного клуба купил,контрольный пакет хоть есть???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Cules2013 31 января 2019, 19:36

      Не, ну объективно он стоит своих денег и очень хорошо. Но в Барселоне есть другие не менее крутые игроки. Так что может он того и не стоит. Да и "наказание" за то, что кинул.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Агасфер 1 февраля 2019, 01:52

      ей богу, как дитё малое - это фигура речи такая, болельщики так постоянно говорят, но придраться вам почему-то захотелось именно к этому комменту в этом посте.
      я тут глянул ваш профиль - вы, оказывается, других комментов и не пишете)

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 1 февраля 2019, 09:58

      Артистизм, мягко скажем, не смущает ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Cules2013 1 февраля 2019, 10:13

      Согласен со всем, кроме травматичности, специфика лиги 1 такая.
      P.S. За минус извиняюсь не по той кнопке попал

      0
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      Рейтинг: +3463

      acor94 31 января 2019, 18:50

      Такс. Давайте думать, что ж там за слово из трех букв? ХУ*Й? Врядли. БЛ*Я? Не подходит. Какой аналог отвалите?

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > acor94 31 января 2019, 19:22

      У них кроме "фак" ничего нет.Тоже три буквы.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > acor94 31 января 2019, 19:24

      Испанский язык богат, красноречив и выразителен. Скорее всего это было: "П*з*уй!" или "Уё**вай!", а может просто "На*уй!!!" После чего Неймар упал и притворился мёртвым. Вот такие сейчас футбольные новости. Скорее бы наступала середина февраля...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > acor94 31 января 2019, 20:20

      Как неплохой знаток великого и могучего русского мата могу предположить, что в переводе на русский язык Неймар сказал: "От**итесь от меня"

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 31 января 2019, 18:50

      Такими темпами ты скоро до уровня РФПЛ или Турецкой лиги доберешься!!!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 января 2019, 18:48

      истеричка

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