«*** от меня!» Неймар ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»

Травмы его начали доставать. Здоровья.
Нападающий «ПСЖ» Неймар резко отреагировал на вопрос журналистов по поводу его возможного возвращения в «Барселону».
Сегодня бразилец прибыл в столицу Каталонии, где будет проходить лечение травмы пятой плюсневой кости на правой ноге, полученной 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0). В аэропорту футболиста встречали журналисты.
Один из представителей СМИ задал форварду вопрос: «Это правда, что вы звонили в «Барселону» по поводу возможного возвращения?»
«*** [отвалите] от меня!» – ответил игрок.
- Ранее сообщалось, что отец Неймара несколько раз встречался с руководством каталонцев и заявил им, что футболист хочет вернуться.
- Нападающий выступал за сине-гранатовых с 2013-й по 2017 год, после чего перебрался в Париж за 222 миллиона евро.