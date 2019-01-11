Отец Неймара сказал «Барселоне», что сын ошибся с переходом в «ПСЖ». Игрок сожалеет об уходе из каталонского клуба

Бедный! Каждую игру все его избивают и ненавидят, каждый свой день он грустит и плачет в Париже. Французы обманули. Говорили, что он будет получать много денег, а оказалось, что в Париже холодно и скучно! К тому же Мбаппе по слухам не понимает его гениальных шуток, приходится играть против команд уровня Аяччо!!! Отец Неймара об этом ему не говорил. Непонятый обиженный жизнбю гений готов в слезах признать свои ошибки... Верните мне начало 2000-ых, когда самым гламурным игроком был Дэвид Бэкхем!!!
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет летом вернуться в «Барселону».
По информации El Mundo, отец футболиста, который является его агентом, регулярно ведет переговоры с каталонцами. Предполагается, в последнее время он пять раз встречался с представителями сине-гранатовых.
Неймар-старший сообщил «Барселоне», что его сын сделал ошибку, перейдя в «ПСЖ», и он разочарован и действительно сожалеет об уходе из каталонского клуба.
В настоящее время «Барселона» изучает возможность возвращения форварда в летнее трансферное окно.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
- В этом сезоне игрок провел за парижан 21 матч, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.