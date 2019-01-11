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    Отец Неймара сказал «Барселоне», что сын ошибся с переходом в «ПСЖ». Игрок сожалеет об уходе из каталонского клуба

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет летом вернуться в «Барселону».

    По информации El Mundo, отец футболиста, который является его агентом, регулярно ведет переговоры с каталонцами. Предполагается, в последнее время он пять раз встречался с представителями сине-гранатовых.

    Неймар-старший сообщил «Барселоне», что его сын сделал ошибку, перейдя в «ПСЖ», и он разочарован и действительно сожалеет об уходе из каталонского клуба.

    В настоящее время «Барселона» изучает возможность возвращения форварда в летнее трансферное окно.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок провел за парижан 21 матч, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: El Mundo

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    11.01.2019 14:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +561

      klimovich 11 января 2019, 18:21

      Бедный! Каждую игру все его избивают и ненавидят, каждый свой день он грустит и плачет в Париже. Французы обманули. Говорили, что он будет получать много денег, а оказалось, что в Париже холодно и скучно! К тому же Мбаппе по слухам не понимает его гениальных шуток, приходится играть против команд уровня Аяччо!!! Отец Неймара об этом ему не говорил. Непонятый обиженный жизнбю гений готов в слезах признать свои ошибки... Верните мне начало 2000-ых, когда самым гламурным игроком был Дэвид Бэкхем!!!

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 января 2019, 17:56

      Утка.... сначала скандал барса и отец неймара суд подал... иза бабки сам сначала в барсу продал левый 50 себе взял конце и Париж

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 января 2019, 17:50

      отец Неймара первый жопу рвал из-за денег предложенных псж,а теперь говорит,что это ошибка была,мерзкий тип

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 11 января 2019, 17:43

      Сам его туда отправил, это ты ошибся.

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 11 января 2019, 17:22

      Ну раз не нравится, пусть переходит в Зенит. Меняем на Заболотного, ему в Париже точно понравится. ))

      1
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      Рейтинг: +10

      Sidorok 11 января 2019, 17:19

      ЧМ показал скок он стоит!!!Барсе он не нужен за такое бабло как его ПСЖ взял!!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 января 2019, 17:03

      Ошибочка вышла.

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      Рейтинг: +281

      trudovik 11 января 2019, 16:58

      Если получится заполучить его дешево, почему бы и нет?

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      Рейтинг: +799

      амани 11 января 2019, 15:27

      так ты и был самым настойчивым при его продажи.....бабки глаза закрыли?......****, а теперь хочешь обратно, чтобы еще бабки срубить......Барселона забудь этого ушлепка , вместе с его сыном!

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 11 января 2019, 15:17

      ...ошибся послушав отца.

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