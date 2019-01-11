Отец Неймара сказал «Барселоне», что сын ошибся с переходом в «ПСЖ». Игрок сожалеет об уходе из каталонского клуба

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет летом вернуться в «Барселону».

По информации El Mundo, отец футболиста, который является его агентом, регулярно ведет переговоры с каталонцами. Предполагается, в последнее время он пять раз встречался с представителями сине-гранатовых.

Неймар-старший сообщил «Барселоне», что его сын сделал ошибку, перейдя в «ПСЖ», и он разочарован и действительно сожалеет об уходе из каталонского клуба.

В настоящее время «Барселона» изучает возможность возвращения форварда в летнее трансферное окно.