«Бока Хуниорс» предложила 15 миллионов за Акунью. Игрока хочет купить «Зенит»

Не понятна позиция " Боки" ?... "Зенит" им хорошо заплатил за Барриоса, за Акунью ещё раньше договорился со "Спортингом" тоже предложив солидную сумму. Игроки разного игрового амплуа и они перебегают перед нами дорогу..., мы же можем и подножку подставить...
По информации A Bola, «Бока Хуниорс» заинтересована в приобретении полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.
Клуб из Буэнос-Айреса сделал лиссабонцам предложение в размере 15 миллионов за аргентинца.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спортингом» по трансферу 27-летнего футболиста. Как утверждают СМИ, петербуржцы готовы заплатить за него 16 миллионов плюс 4 миллиона в виде бонусов. Португальцы хотят получить за хавбека 18 миллионов.
По информации различных источников, «Зенит», в свою очередь, договорился с «Бокой Хуниорс» о покупке полузащитника Вильмара Барриоса.
- «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у «Расинга» из Авельянеды за 9,6 миллиона евро.
- В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.