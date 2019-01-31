«Бока Хуниорс» предложила 15 миллионов за Акунью. Игрока хочет купить «Зенит»

По информации A Bola, «Бока Хуниорс» заинтересована в приобретении полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.

Клуб из Буэнос-Айреса сделал лиссабонцам предложение в размере 15 миллионов за аргентинца.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спортингом» по трансферу 27-летнего футболиста. Как утверждают СМИ, петербуржцы готовы заплатить за него 16 миллионов плюс 4 миллиона в виде бонусов. Португальцы хотят получить за хавбека 18 миллионов.

По информации различных источников, «Зенит», в свою очередь, договорился с «Бокой Хуниорс» о покупке полузащитника Вильмара Барриоса.