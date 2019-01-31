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    «Бока Хуниорс» предложила 15 миллионов за Акунью. Игрока хочет купить «Зенит»

    По информации A Bola, «Бока Хуниорс» заинтересована в приобретении полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.

    Клуб из Буэнос-Айреса сделал лиссабонцам предложение в размере 15 миллионов за аргентинца.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спортингом» по трансферу 27-летнего футболиста. Как утверждают СМИ, петербуржцы готовы заплатить за него 16 миллионов плюс 4 миллиона в виде бонусов. Португальцы хотят получить за хавбека 18 миллионов.

    По информации различных источников, «Зенит», в свою очередь, договорился с «Бокой Хуниорс» о покупке полузащитника Вильмара Барриоса.

    • «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у «Расинга» из Авельянеды за 9,6 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: A Bola

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    31.01.2019 13:08
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 17:20

      Не понятна позиция " Боки" ?... "Зенит" им хорошо заплатил за Барриоса, за Акунью ещё раньше договорился со "Спортингом" тоже предложив солидную сумму. Игроки разного игрового амплуа и они перебегают перед нами дорогу..., мы же можем и подножку подставить...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 31 января 2019, 14:21

      баклажаны могут за хлам и 50 млн дать(((

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 14:06

      Да сейчас мешки еще 1 лям накинут и побежит на берега Невы

      1
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