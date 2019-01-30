Todo Noticias: «Зенит» заплатит «Бока Хуниорс» за Барриоса почти 20 миллионов. Клубы достигли соглашения

Только вот куда девать оздоевых и набиулиных?
По информации Todo Noticias, полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в ближайшие сутки перейдет в «Зенит».
Клубы уже согласовали трансфер 25-летнего футболиста. Петербуржцы заплатят за колумбийца чуть менее 20 миллионов долларов.
Хавбек заменит в «Зените» перешедшего в «ПСЖ» Леандро Паредеса.
- Барриос перешел в «Бока Хуниорс» из «Депортес Толима» в 2016 году за 2,6 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел в чемпионате Аргентины шесть матчей.