Todo Noticias: «Зенит» заплатит «Бока Хуниорс» за Барриоса почти 20 миллионов. Клубы достигли соглашения

По информации Todo Noticias, полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в ближайшие сутки перейдет в «Зенит».

Клубы уже согласовали трансфер 25-летнего футболиста. Петербуржцы заплатят за колумбийца чуть менее 20 миллионов долларов.

Хавбек заменит в «Зените» перешедшего в «ПСЖ» Леандро Паредеса.