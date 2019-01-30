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    Todo Noticias: «Зенит» заплатит «Бока Хуниорс» за Барриоса почти 20 миллионов. Клубы достигли соглашения

    По информации Todo Noticias, полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в ближайшие сутки перейдет в «Зенит».

    Клубы уже согласовали трансфер 25-летнего футболиста. Петербуржцы заплатят за колумбийца чуть менее 20 миллионов долларов.

    Хавбек заменит в «Зените» перешедшего в «ПСЖ» Леандро Паредеса.

    • Барриос перешел в «Бока Хуниорс» из «Депортес Толима» в 2016 году за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел в чемпионате Аргентины шесть матчей.

    Источник: Todo Noticias

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    30.01.2019 18:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 30 января 2019, 20:19

      Только вот куда девать оздоевых и набиулиных?

      1
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      Рейтинг: -1

      atreyuf 30 января 2019, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 20:02

      Цепкий опорник с неплохим пасом, вот только настораживает сможет ли он адаптироваться в России и к европейскому футболу, тем более что ему уже 25 лет и перепродать его (если не заиграет) за ту же сумму вряд ли удастся.

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 30 января 2019, 19:36

      Крайние сезоны мелькают различные фамилии, солидные суммы, обнадёживающие заявления, а переломного улучшения и усиления игры питерцев всё нет и нет...
      Уже, просто, интересно, когда же будут найдены игроки, которые будут соответствовать сделанным заявленным обещаниям и ожиданиям за потраченные деньги..:))

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п > insider_retro 30 января 2019, 19:54

      Жаль только жить в эту пору прекрасную не доведётся не мне не тебе.с.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > insider_retro 30 января 2019, 19:56

      золотые слова ... Зениту нужен нападающий, на покупают только защитников, где логика?

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 января 2019, 18:50

      О чем вы? Он чернее Халка и Витселя вместе взятых, какая Зина? )))))))))

      5
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 30 января 2019, 18:25

      Он так хорош??? Не многовато??

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Путник 13 30 января 2019, 18:53

      Люди гибнут за металл.Похоже очередное воровство.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 18:25

      Если это так, то посмотрим на что он годен и как впишется в игру Зенита. Изменится ли схема и сама модель игры команды с появлением Ярика, Барриоса и Акуньи.

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