Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» объявил о переходе Башкирова

    «Рубин» объявил о переходе из «Крыльев Советов» полузащитника Евгения Башкирова.

    Казанский клуб заключил с 27-летним футболистом контракт до июля 2020 года.

    • В этом сезоне хавбек провел за самарскую команду 17 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
    • В октябре Башкиров был задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Допустимая норма алкоголя в его крови была превышена в три раза.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 31 января 2019, 20:18

      Я че то путаю или в России алкоголя должно быть 0 при вождении - не совсем понимаю как 0 можно превысить в 3 раза...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > I_R_O_N_M_A_N 1 февраля 2019, 10:02

      ...в нашем государстве всё может быть,пора привыкнуть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:29

      Игрок хороший но слабохарактерный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 31 января 2019, 17:22

      Н да, что за чёрная схема.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 31 января 2019, 16:44

      Это трансфер Года)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 31 января 2019, 16:14

      С его фамилией, он должен играть в ФК "Уфа".
      В принципе, по тихой он туда и движется: Томск - Самара -Казань, до Башкирии уже рукой подать))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11