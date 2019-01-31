«Рубин» объявил о переходе Башкирова

Я че то путаю или в России алкоголя должно быть 0 при вождении - не совсем понимаю как 0 можно превысить в 3 раза...
«Рубин» объявил о переходе из «Крыльев Советов» полузащитника Евгения Башкирова.
Казанский клуб заключил с 27-летним футболистом контракт до июля 2020 года.
- В этом сезоне хавбек провел за самарскую команду 17 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
- В октябре Башкиров был задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Допустимая норма алкоголя в его крови была превышена в три раза.