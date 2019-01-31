Дзюба: «Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на блиц-опрос. В неудачах «Монако» он в шутку обвинил российского полузащитника монегасков Александра Головина.

После 22-х туров команда Леонарду Жардима занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.

– Почему у сборной Голландии оранжевая форма?

– Хм, интересно. Ну они накуренные все, может быть, дружно? Я не знаю, почему оранжевая! Но голландцы сейчас сильные. Крутые.

– Почему «Монако» играет плохо?

– Из-за Головина!

– Как называется человек, который дает пас не под ту ногу?

– Ваня Новосельцев.

– Как называется день перед матчем?

– Заезд. Ненавистный заезд.

– Когда у «Манчестер Сити» закончатся деньги?

– Я сам этого жду, если честно. Когда их поймают с [финансовым] фэйл-плей еще, я скажу: доиграются они со мной! Не знаю, я думаю, там деньги не закончатся никогда. Они долго еще будут феерить.