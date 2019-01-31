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    Дзюба: «Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на блиц-опрос. В неудачах «Монако» он в шутку обвинил российского полузащитника монегасков Александра Головина.

    После 22-х туров команда Леонарду Жардима занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.

    – Почему у сборной Голландии оранжевая форма?

    – Хм, интересно. Ну они накуренные все, может быть, дружно? Я не знаю, почему оранжевая! Но голландцы сейчас сильные. Крутые.

    – Почему «Монако» играет плохо?

    – Из-за Головина!

    – Как называется человек, который дает пас не под ту ногу?

    – Ваня Новосельцев.

    – Как называется день перед матчем?

    – Заезд. Ненавистный заезд.

    – Когда у «Манчестер Сити» закончатся деньги?

    – Я сам этого жду, если честно. Когда их поймают с [финансовым] фэйл-плей еще, я скажу: доиграются они со мной! Не знаю, я думаю, там деньги не закончатся никогда. Они долго еще будут феерить.

    Источник: Sport24

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    31.01.2019 14:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 февраля 2019, 13:13

      Юморист

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 1 февраля 2019, 06:41

      По такой логике зина играет плохо из за дзюбишки-полешки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 31 января 2019, 22:20

      В каждой шутке есть доля шутки..

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 31 января 2019, 22:00

      Не ругайтесь на Артёма, юмор у него такой... Вон Петросян с таким же юмором стадионы собирает! Есть у кого учиться! :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 31 января 2019, 20:49

      Да З.......ись получил!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 31 января 2019, 20:30

      Когда у Зенита кончаться деньги? Весь Ростов скупили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 31 января 2019, 20:14

      Зенит слабый из-за Дзюбы)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 31 января 2019, 19:45

      а интеллектушка то у Дзюбиньи слабенький-бедненький,как фейл-плей...

      1
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      Рейтинг: +182

      Parker 31 января 2019, 19:44

      Показал свой уровень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 31 января 2019, 19:23

      Туповат,судя по ответам

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > алдан2014 1 февраля 2019, 09:05

      Какой вопрос- такой и ответ!

      0
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