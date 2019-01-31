Джикия: «Не все российские футболисты – миллионеры. Есть те, кто по уши в кредитах»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью ведущей Марии Командной в программе COMMANDOS высказал мнение насчет зарплат российских футболистов. Он подчеркнул, что не все игроки получают большие деньги.

– Накануне рядом с одним магазином на парковке я встретила футболиста. Он, кстати, тоже играл в «Спартаке». Очень дорогая машина, мне кажется она стоит миллионов 12 – Mercedes AMG, и одежда вся от Gucci. Как думаешь, откуда это берется?

– К тому, что футболисты получают деньги, и вот так живут, покупают себе все, что хотят, я отношусь так: если человек хочет себе что-то купить, и он эти деньги заработал своим трудом и усилиями, добился этого своими жертвами, то почему нет? Пусть носит Gucci, Dolce Gabbana. Какая разница?

Раньше у меня иногда не было денег даже «Сникерс» себе купить. Не иногда, а даже часто очень. А сейчас я «Сникерс» вообще видеть не могу, например. Согласен, что иногда очень резко все приходит, и головокружение начинается у многих. Но я вроде в этом замечен пока не был – спокойненько в спортивках.

– Не кажется ли тебе, что в нашей стране футболисты получают слишком много?

– Смотря какие футболисты, потому что у всех разные зарплаты. И футболист – не значит, что это миллионер, и все. Я уже говорил, что есть футболисты, не получающие зарплату по полгода и по уши в кредитах. У меня есть такие примеры, мои друзья. Конечно, в хороших командах платят хорошо, и туда нужно еще попасть.