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    Джикия: «Не все российские футболисты – миллионеры. Есть те, кто по уши в кредитах»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью ведущей Марии Командной в программе COMMANDOS высказал мнение насчет зарплат российских футболистов. Он подчеркнул, что не все игроки получают большие деньги.

    – Накануне рядом с одним магазином на парковке я встретила футболиста. Он, кстати, тоже играл в «Спартаке». Очень дорогая машина, мне кажется она стоит миллионов 12 – Mercedes AMG, и одежда вся от Gucci. Как думаешь, откуда это берется?

    – К тому, что футболисты получают деньги, и вот так живут, покупают себе все, что хотят, я отношусь так: если человек хочет себе что-то купить, и он эти деньги заработал своим трудом и усилиями, добился этого своими жертвами, то почему нет? Пусть носит Gucci, Dolce Gabbana. Какая разница?

    Раньше у меня иногда не было денег даже «Сникерс» себе купить. Не иногда, а даже часто очень. А сейчас я «Сникерс» вообще видеть не могу, например. Согласен, что иногда очень резко все приходит, и головокружение начинается у многих. Но я вроде в этом замечен пока не был – спокойненько в спортивках.

    – Не кажется ли тебе, что в нашей стране футболисты получают слишком много?

    – Смотря какие футболисты, потому что у всех разные зарплаты. И футболист – не значит, что это миллионер, и все. Я уже говорил, что есть футболисты, не получающие зарплату по полгода и по уши в кредитах. У меня есть такие примеры, мои друзья. Конечно, в хороших командах платят хорошо, и туда нужно еще попасть.

    Источник: YouTube-канал COMMANDOS

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    31.01.2019 14:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 31 января 2019, 19:58

      красиво жить не запретишь, если уж нормальные многие по уши в кредитах

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 31 января 2019, 17:13

      в ипотеку особняки и замки покупают,оттуда и кредиты...несчастные футболистики...мало денежек - вперёд в малый бизнес или получать рабочую специальность да и на завод на 20000...

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      Рейтинг: +901

      Krics > SPACE TRUCKIN 31 января 2019, 21:04

      Каждый судит в меру своей испорчености.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Krics 31 января 2019, 21:55

      помогите им материально...

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 31 января 2019, 17:07

      Бедняги, поатят по 2000₽ В месяц за стиралку(((

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 31 января 2019, 16:52

      Им и в голову не приходит,что ЗАРАБОТАЛ и получил разные понятия.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 января 2019, 15:43

      а спортивки от Gucci?)))))

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 15:00

      Ой, не надо ля-ля... Может игроки условного кризисного Анжи и по полгода не получают зарплату, но вот это и есть исключение, а баблом напиханные футболеры - правило. О чём говорить, когда игрок молодёжки уровня тульского Арсенала может себе в 17-лет позволить купить с зарплаты BMW.
      Никто не спорит, что своими деньгами человек волен распоряжаться так, как ему угодно. Вопрос в другом - а чем это он заслужил такую зарплату? Самое интересное, что в Европе, к примеру, где на футболе делаются в разы большие деньги, чем у нас, таких бешеных зарплат обычным игрокам никто не платит. Поэтому оправдаться нашим нечем. Иногда кажется, что это искусственно созданная система для отмыва денег и создания комфортных рабочих мест детям-мажорам.

      4
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > Cules2013 31 января 2019, 21:04

      это кто же в молодежке тульского Арсенала на таком окладе?)

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 31 января 2019, 14:34

      Те, кто по уши в кредитах типичная представители современной молодежи. Хочу сегодня и сейчас, а как, когда и с каких отдавать - никого не интересует.

      2
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      Рейтинг: +12345

      DeStar > ilichkadr 31 января 2019, 14:52

      да не обязательно. Какой-нибудь футболист переходит из ГГ в условный, рос топ клуб с зп ... например миллион баксов в год ,и контракт на 4 года, т.е 4 ляма он получит по контракту.
      Сразу то у него денег не много ,со старого клуба с неболшой зп. Но бабками уже пахнет. А подписные бонусы в рпл обычно не особо дают, и он такой.. ну че мне год ждать. Пошел и взял в кредит хотя бы тысяч 500 баксов, купил себе может хату какую... потом подума, блин. хочу тачку, взял еще 500 в кредит, купил тачку. И все, зп капает, кредит выплачивается. Я веду к тому, что есть с чего их отдавать. А футболеру у кого зп тысяч 300 в месяц, вряд ли дадут кредит в лям баксов) может несколько лямов только. Так что не вижу ничего плохого, если правильно думать головой, а хотеть всего и сразу это в желание любого человека, не только футболиста)

      -1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > DeStar 31 января 2019, 15:08

      Согласен, что хотелка у всех одинаковая и когда есть с чего отдавать или контракт ляма на 2 зеленых. Ну, надо же хоть чуть чуть извилиной шевелить, прежде чем брать кредит. Вот на кой здравому мыслящему человеку авто за поллимона баксов, если за 5 лямов деревянных можно отличное авто!?

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      Рейтинг: +12345

      DeStar > ilichkadr 31 января 2019, 16:55

      ну хотелка) а нафига миллиардерам яхты, на которых они проводят в году дней 7 например, а яхта стоит ярд ! баксов?) или еще всякая чушь, острова свои на которых они. бизнесмены, тупо не бывают. и всяткое такое) а футболисты. при всем при этом, в большинстве своем, мозгом обделены, не, не дауны, но ребята, которые , если бы не футбол, работали бы на заводе, и делали бы это хреново. У них хотелки по проще) тачка, баба, и цепь)

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > DeStar 31 января 2019, 18:32

      Миллиардеры не футболисты, свои миллиарды заработают (приумножат) и в 60 лет. Равняться футболерам на них это просто безумие.

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