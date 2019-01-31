«Эмполи» арендует Мевлю у «Зенита» с правом выкупа. Сегодня игрок пройдет медосмотр в Италии

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, центральный защитник «Зенита» Миха Мевля сегодня присоединится к «Эмполи».

Итальянский клуб арендует 28-летнего футболиста до июля с правом выкупа.

Сегодня словенец отправится в Италию на медицинский осмотр.