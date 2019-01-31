«Эмполи» арендует Мевлю у «Зенита» с правом выкупа. Сегодня игрок пройдет медосмотр в Италии

Не буду скрывать, но мне ближе не то, кого " Зенит" подписал, а то, кого продал или отдал в аренду с последующим правом выкупа игрока для арендатора. Уж, очень много в клубе на контракте "пассажиров". Это даёт возможность в дальнейшем разгрузить платёжную ведомость и подписать более качественных игроков на проблемные позиции. А что касаемо оценочных суждений некоторых "знатоков", то лучше читать и конспектировать. С возрастом пригодится для понимания, что в футболе не только играют ногами...
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, центральный защитник «Зенита» Миха Мевля сегодня присоединится к «Эмполи».
Итальянский клуб арендует 28-летнего футболиста до июля с правом выкупа.
Сегодня словенец отправится в Италию на медицинский осмотр.
- В текущем сезоне 28-летний футболист провел за сине-бело-голубых 14 матчей и забил один гол.
- Контракт Мевли с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
- Портал Transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона.