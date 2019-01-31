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    «Эмполи» арендует Мевлю у «Зенита» с правом выкупа. Сегодня игрок пройдет медосмотр в Италии

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, центральный защитник «Зенита» Миха Мевля сегодня присоединится к «Эмполи».

    Итальянский клуб арендует 28-летнего футболиста до июля с правом выкупа.

    Сегодня словенец отправится в Италию на медицинский осмотр.

    • В текущем сезоне 28-летний футболист провел за сине-бело-голубых 14 матчей и забил один гол.
    • Контракт Мевли с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    31.01.2019 12:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 17:16

      Не буду скрывать, но мне ближе не то, кого " Зенит" подписал, а то, кого продал или отдал в аренду с последующим правом выкупа игрока для арендатора. Уж, очень много в клубе на контракте "пассажиров". Это даёт возможность в дальнейшем разгрузить платёжную ведомость и подписать более качественных игроков на проблемные позиции. А что касаемо оценочных суждений некоторых "знатоков", то лучше читать и конспектировать. С возрастом пригодится для понимания, что в футболе не только играют ногами...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 31 января 2019, 14:17

      самая лучшая новость в стане Зенита за последний год!

      0
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      Рейтинг: +2919

      Play 31 января 2019, 14:00

      Мевля в Ростове был одним из сильнейших центральных защитников РПЛ с большими перспективами. Переходил в Зенит на повышение явно с целью выигрывать титулы и регулярно играть в еврокубках. В итоге через полтора года, не выиграв ничего, переходит в аутсайдер чемпионата Италии. В сотый раз повторю, что Зенит это паразит на теле российского футбола и кладбище талантов. Сколько игроков уже загублено таким образом, скупают всех, лишь бы не достались конкурентам, обескровливают тикие самобытные команды как Ростов, Рубин и т.д., потом раздают и продают их кому непопадя.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Play 31 января 2019, 14:15

      дурак иди лечись от паразитов

      -1
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      Рейтинг: +7

      halonali 31 января 2019, 13:21

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +59

      коб1976 31 января 2019, 13:04

      Хоть бы прокатило

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