Кубок Испании. Дубль Родриго в добавленное время вывел «Валенсию» в полуфинал; к 91 минуте выходил «Хетафе»

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Полузащитник сборной России Денис Черышев провел на поле 58 минут в составе «Хетафе» и не отметился результативными действиями.
Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» — «Хетафе» закончился со счетом 3:1.
За гостей на первой минуте забил нападающий Хорхе Молина. У хозяев хет-триком отметился нападающий Родриго, забивший два мяча в добавленное время.
С общим счетом 3:2 в следующую стадию вышли «летучие мыши».
Полузащитник сборной России Денис Черышев провел на поле 58 минут в составе «Валенсии» и отдал голевую передачу в моменте с первым голом.
Испания. Кубок. 1/4 финала. Ответный матч
Первый матч — 0:1
Голы: 0:1 – Молина, 1; 1:1 – Родриго, 61; 2:1 – Родриго, 90+2; 3:1 – Родриго, 90+3.
Удаления: нет — Джене, 74.