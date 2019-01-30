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    Кубок Испании. Дубль Родриго в добавленное время вывел «Валенсию» в полуфинал; к 91 минуте выходил «Хетафе»

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия»«Хетафе» закончился со счетом 3:1.

    За гостей на первой минуте забил нападающий Хорхе Молина. У хозяев хет-триком отметился нападающий Родриго, забивший два мяча в добавленное время.

    С общим счетом 3:2 в следующую стадию вышли «летучие мыши».

    Полузащитник сборной России Денис Черышев провел на поле 58 минут в составе «Валенсии» и отдал голевую передачу в моменте с первым голом.

    Испания. Кубок. 1/4 финала. Ответный матч

    Валенсия — Хетафе — 3:2 (0:1)

    Первый матч — 0:1

    Голы: 0:1 – Молина, 1; 1:1 – Родриго, 61; 2:1 – Родриго, 90+2; 3:1 – Родриго, 90+3.

    Удаления: нет — Джене, 74.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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    30.01.2019 01:30
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 30 января 2019, 01:37

      Снова редакторы косячат
      Написали
      Полузащитник сборной России Денис Черышев провел на поле 58 минут в составе «Хетафе» и не отметился результативными действиями.

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