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    Игрок «Краснодара» Ольссон – об Аршавине, водке, интересе из Италии

    Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    Об интересе из Италии

    – В каких ещe странах возникал интерес к вам?

    – В Италии, Испании и некоторых других, но «Краснодар» был заинтересован больше.

    О слабой стороне

    – В России ещe толком не знают футболиста Олссона. Ваша сильная и слабая стороны?

    – Я хорош на мяче. Пасы, комбинации, продвижение за счeт передач. Достаточно техничный. А слабая… Вероятно, что я физически не самый мощный парень. И не скоростной. Хотя без проблем могу отбегать все 90 минут.

    О водке

    – Какие в Швеции существуют стереотипы о России? Водка, медведи, балалайка?

    – Водка – безусловно, про неe все наслышаны. Ещe ваша страна известна хоккеем.

    О срыве перехода в «Челси»

    – В 2008-м вас позвали в академию «Челси», но вы так и не попали туда. Что случилось?

    – Абрамович уволил скаута «Челси», который меня приглашал.

    – Было обидно?

    – Ещe бы. Можете представить, что такое «Челси» для 13-летнего парня? Я заплакал и убежал из комнаты, когда мне сказали о сорвавшемся переезде.

    Об Андрее Аршавине

    – В «Арсенале» вы тренировались с Андреем Аршавиным?

    – Да. Мы были в одно время в клубе. Кажется, он покинул команду чуть раньше меня, но мы несколько раз занимались вместе. Он запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем.

    – Стеснительным?

    – Наверное, просто создавалось такое впечатление – из-за незнания языка был тихим.

    Источник: «Чемпионат»

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    25.01.2019 11:36
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