Игрок «Краснодара» Ольссон – об Аршавине, водке, интересе из Италии

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

Об интересе из Италии

– В каких ещe странах возникал интерес к вам?

– В Италии, Испании и некоторых других, но «Краснодар» был заинтересован больше.

О слабой стороне

– В России ещe толком не знают футболиста Олссона. Ваша сильная и слабая стороны?

– Я хорош на мяче. Пасы, комбинации, продвижение за счeт передач. Достаточно техничный. А слабая… Вероятно, что я физически не самый мощный парень. И не скоростной. Хотя без проблем могу отбегать все 90 минут.

О водке

– Какие в Швеции существуют стереотипы о России? Водка, медведи, балалайка?

– Водка – безусловно, про неe все наслышаны. Ещe ваша страна известна хоккеем.

О срыве перехода в «Челси»

– В 2008-м вас позвали в академию «Челси», но вы так и не попали туда. Что случилось?

– Абрамович уволил скаута «Челси», который меня приглашал.

– Было обидно?

– Ещe бы. Можете представить, что такое «Челси» для 13-летнего парня? Я заплакал и убежал из комнаты, когда мне сказали о сорвавшемся переезде.

Об Андрее Аршавине

– В «Арсенале» вы тренировались с Андреем Аршавиным?

– Да. Мы были в одно время в клубе. Кажется, он покинул команду чуть раньше меня, но мы несколько раз занимались вместе. Он запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем.

– Стеснительным?

– Наверное, просто создавалось такое впечатление – из-за незнания языка был тихим.