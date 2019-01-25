Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Краснодара» Ольссон – об Аршавине, водке, интересе из Италии

Игрок «Краснодара» Ольссон – об Аршавине, водке, интересе из Италии

25 января 2019, 11:36

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

Об интересе из Италии

– В каких ещe странах возникал интерес к вам?

– В Италии, Испании и некоторых других, но «Краснодар» был заинтересован больше.

О слабой стороне

– В России ещe толком не знают футболиста Олссона. Ваша сильная и слабая стороны?

– Я хорош на мяче. Пасы, комбинации, продвижение за счeт передач. Достаточно техничный. А слабая… Вероятно, что я физически не самый мощный парень. И не скоростной. Хотя без проблем могу отбегать все 90 минут.

О водке

– Какие в Швеции существуют стереотипы о России? Водка, медведи, балалайка?

– Водка – безусловно, про неe все наслышаны. Ещe ваша страна известна хоккеем.

О срыве перехода в «Челси»

– В 2008-м вас позвали в академию «Челси», но вы так и не попали туда. Что случилось?

– Абрамович уволил скаута «Челси», который меня приглашал.

– Было обидно?

– Ещe бы. Можете представить, что такое «Челси» для 13-летнего парня? Я заплакал и убежал из комнаты, когда мне сказали о сорвавшемся переезде.

Об Андрее Аршавине

– В «Арсенале» вы тренировались с Андреем Аршавиным?

– Да. Мы были в одно время в клубе. Кажется, он покинул команду чуть раньше меня, но мы несколько раз занимались вместе. Он запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем.

– Стеснительным?

– Наверное, просто создавалось такое впечатление – из-за незнания языка был тихим.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ольссон Кристоффер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов, прервавший серию матчей с пропущенными голами, оценил свою игру против «Бреста»
11:14
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
3
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая»
10:21
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
3
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
2
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Все новости
Все новости
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
2
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
21
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
8
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
8
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
10
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
7
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
2
ФотоВ Европе исковеркали имя Радимова
Вчера, 21:55
15
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
18
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
69
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
Вчера, 21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
Вчера, 20:57
2
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 20:37
9
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+