Игрок «Краснодара» Ольссон – об Аршавине, водке, интересе из Италии

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.
Об интересе из Италии
– В каких ещe странах возникал интерес к вам?
– В Италии, Испании и некоторых других, но «Краснодар» был заинтересован больше.
О слабой стороне
– В России ещe толком не знают футболиста Олссона. Ваша сильная и слабая стороны?
– Я хорош на мяче. Пасы, комбинации, продвижение за счeт передач. Достаточно техничный. А слабая… Вероятно, что я физически не самый мощный парень. И не скоростной. Хотя без проблем могу отбегать все 90 минут.
О водке
– Какие в Швеции существуют стереотипы о России? Водка, медведи, балалайка?
– Водка – безусловно, про неe все наслышаны. Ещe ваша страна известна хоккеем.
О срыве перехода в «Челси»
– В 2008-м вас позвали в академию «Челси», но вы так и не попали туда. Что случилось?
– Абрамович уволил скаута «Челси», который меня приглашал.
– Было обидно?
– Ещe бы. Можете представить, что такое «Челси» для 13-летнего парня? Я заплакал и убежал из комнаты, когда мне сказали о сорвавшемся переезде.
Об Андрее Аршавине
– В «Арсенале» вы тренировались с Андреем Аршавиным?
– Да. Мы были в одно время в клубе. Кажется, он покинул команду чуть раньше меня, но мы несколько раз занимались вместе. Он запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем.
– Стеснительным?
– Наверное, просто создавалось такое впечатление – из-за незнания языка был тихим.