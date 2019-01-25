Маммана – о Семаке, Манчини, жизни в России

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Сергее Семаке и Роберто Манчини

– Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.

– С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

– С Семаком лучше?

– Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

О жизни в России

– Эмилиано Ригони сказал, что жизнь в России – это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам здесь больше нравится, чем во Франции, где вы играли за «Лион»?

– Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе.