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    Маммана – о Семаке, Манчини, жизни в России

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О Сергее Семаке и Роберто Манчини

    – Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.

    – С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

    – С Семаком лучше?

    – Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

    О жизни в России

    – Эмилиано Ригони сказал, что жизнь в России – это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам здесь больше нравится, чем во Франции, где вы играли за «Лион»?

    – Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 10:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 25 января 2019, 16:43

      Ну тогда дело осталось за малым: порвать жо.у за клуб и лет 7-8 отыграть. И будет Вам счастье как у Доминико и Дани.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2019, 13:15

      Приятно такое слышать -- бальзам на душу -- теперь играйте хорошо и вам болелы приятного много наделают !!!

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 25 января 2019, 11:28

      Интересно, что Ригони говорил, когда играл в Италии. Не слежу специально за итальянской прессой, но иногда просматриваю вскользь, и мне кажется, что такого интервью там не печатали. Верится с трудом, что человеку больше нравится в совсем чужой стране, чем там, где говорят на его языке. А Мамана просто не выучил французский, иначе его мнение о скованности и закрытости французов сильно изменилось бы. Просто настоящие французы считают английский язык вражеским. Ну да ладно, главное чтобы эти двое за Зенит хорошо играли, тогда пусть говорят, что хотят.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вомбат 25 января 2019, 16:13

      Имхо оба правдивы.Жить в Питере ,да ещё при наличии большой аргентинской диаспоры конечно веселей чем в провинциальном итальянском городке.И итальянский всё таки не итальянский.А французы весьма расчётливые люди ,душа на распашку ,это не про них.

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