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Маммана – о Семаке, Манчини, жизни в России

25 января 2019, 10:55
3

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Сергее Семаке и Роберто Манчини

– Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.

– С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

– С Семаком лучше?

– Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

О жизни в России

– Эмилиано Ригони сказал, что жизнь в России – это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам здесь больше нравится, чем во Франции, где вы играли за «Лион»?

– Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Маммана Эмануэль Манчини Роберто Семак Сергей
Комментарии (3)
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Вомбат
1548404905
Интересно, что Ригони говорил, когда играл в Италии. Не слежу специально за итальянской прессой, но иногда просматриваю вскользь, и мне кажется, что такого интервью там не печатали. Верится с трудом, что человеку больше нравится в совсем чужой стране, чем там, где говорят на его языке. А Мамана просто не выучил французский, иначе его мнение о скованности и закрытости французов сильно изменилось бы. Просто настоящие французы считают английский язык вражеским. Ну да ладно, главное чтобы эти двое за Зенит хорошо играли, тогда пусть говорят, что хотят.
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Zenmaster
1548411330
Приятно такое слышать -- бальзам на душу -- теперь играйте хорошо и вам болелы приятного много наделают !!!
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