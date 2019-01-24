Бен-Йеддер забил гол «Барселоне» и посвятил его пропавшему Сале

Ой как я хочу, чтобы это была искренность, а не самопиар, в котором нынешнее хайповое время погрязло.
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер забил гол в ворота «Барселоны» (2:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.
Француз посвятил гол бывшему форварду «Нанта» Эмилиано Сале.
Бен-Йеддер задрал футболку и продемонстрировал надпись «Ради моего брата».
- Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллионов евро.
- В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.