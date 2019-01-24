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    Бен-Йеддер забил гол «Барселоне» и посвятил его пропавшему Сале

    Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер забил гол в ворота «Барселоны» (2:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

    Француз посвятил гол бывшему форварду «Нанта» Эмилиано Сале.

    Бен-Йеддер задрал футболку и продемонстрировал надпись «Ради моего брата».

    • Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллионов евро.
    • В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.

    Источник: Okdiario

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    24.01.2019 07:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 января 2019, 10:10

      Ой как я хочу, чтобы это была искренность, а не самопиар, в котором нынешнее хайповое время погрязло.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Bersa 24 января 2019, 09:57

      Респект и уважение

      1
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