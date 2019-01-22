Уполномоченный по правам человека: «Называя народ баранами, Кокорин не имел в виду россиян. Его слова вырваны из контекста»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина из СИЗО одному из болельщиков.
Вчера портал «Невские новости» опубликовал фотографию ответа футболиста на письмо фаната. В нем форвард заявил, что народ – это стадо баранов.
– Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ – стадо баранов»?
– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.
– Таким образом, народ теперь снова против него.
– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.
- В октябре Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым был арестован на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил арест футболистов до 8 февраля.
- Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».