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    Уполномоченный по правам человека: «Называя народ баранами, Кокорин не имел в виду россиян. Его слова вырваны из контекста»

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина из СИЗО одному из болельщиков.

    Вчера портал «Невские новости» опубликовал фотографию ответа футболиста на письмо фаната. В нем форвард заявил, что народ – это стадо баранов.

    – Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ – стадо баранов»?

    – Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

    – Таким образом, народ теперь снова против него.

    – Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.

    • В октябре Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым был арестован на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил арест футболистов до 8 февраля.
    • Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2019 17:33
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 января 2019, 22:37

      "– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели."
      По ходу Кокорин только щас очухался и понял, что сидит не в Монте-Карло?

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 23 января 2019, 19:08

      Судя по комментариям... Да это баранам нужно на такое сравнение обижаться)

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 23 января 2019, 09:13

      Ну да не имел в виду Россия, наверное речь идёт об американцах или французах! Нас тут все похоже за лохов держат!!! Это богатая жопа с глазами накосячила и теперь его защитники не знают как его отмазать, а он и дальше косячит, думает всё сойдёт с рук! Ну в этот раз думаю нет!!!! И знай Кокорин и еже с ними деньги не делают твою жопу золотой!!! И говно твоё пахнет не лучше чем у других! Называя людей баранами ты показываешь какое ты сам ничтожество, испорченное необоснованно высокими заработками и холявой по жизни!!! Ты то кто?? В 27 лет даже Чемпионат ни разу не выйграл, я уже не говорю про еврокубки или прочие трофеи! Ты ничтожный нападающий , не который не смог забить и 100 голов за столько лет!!! Ты ПУСТОЕ МЕСТО!!!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 января 2019, 08:21

      Уполномоченная сама относится к этому стаду. Какой контекст? Кокорин не говорил, он написал записку, ее опубликовали!!! Все!!!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 января 2019, 21:29

      Кокорин как был дураком так им и остался. И народ как был стадом баранов так им и остался. Ни чего не изменилось.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 20:49

      Оказывается неправильная интерпретация.

      4
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 22 января 2019, 20:27

      Конечно он "баранами" не простых россиян назвал. В его понимании это не народ, а так - холопы. Народ (с большой буквы) - это уполномоченные по правам человека, следователи, судьи, прокуроры, чиновники Минпромторга и прочие должностные лица, включая персональных водителей ответственных персон. Где-то так. Судя по словам и поступкам, он с Мамаевым тоже "Народ".

      3
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      Рейтинг: +5652

      afw13 22 января 2019, 20:16

      называя кокорина мудаком, я не имел в виду личность кокорина, мои слова вырваны из контекста)))

      6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 января 2019, 20:09

      типо-поймите бараны это он написал не про вас баранов?Он сидит,бабло платят,контракт никто не собирается разрывать.Кроме трёх месяцев хорошей игры что сделал кокоша в Зените-н и х у я!Одни травмы и ждуны.Дюкова не достаточно было убирать,нужно всю команду и тренеров делать с нуля,Минское Динамо это доказало.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 января 2019, 20:06

      Мне показалось что он "Уполномоченный по правам Кокорина"

      2
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