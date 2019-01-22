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  • Уполномоченный по правам человека: «Называя народ баранами, Кокорин не имел в виду россиян. Его слова вырваны из контекста»

Уполномоченный по правам человека: «Называя народ баранами, Кокорин не имел в виду россиян. Его слова вырваны из контекста»

22 января 2019, 17:33
52

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина из СИЗО одному из болельщиков.

Вчера портал «Невские новости» опубликовал фотографию ответа футболиста на письмо фаната. В нем форвард заявил, что народ – это стадо баранов.

– Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ – стадо баранов»?

– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

– Таким образом, народ теперь снова против него.

– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.

  • В октябре Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым был арестован на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
  • 5 декабря суд продлил арест футболистов до 8 февраля.
  • Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (52)
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Сильвербой
1548168038
Прошу заметить, что в СМИ написано то же, что на том долбаном листке!!! А если этот баран, за столько времени в СИЗО не осознал своей бараньей башкой, что можно говорить а что нет, то пусть посидит еще!!!
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vladik12
1548168759
Кокорин назвал народ баранами, а эта баба считает народ тупым. Да пошли вы все.
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Torvald64
1548169844
Конечно, вырвана из контекста. На самом деле, Кокорин имел в виду народ Великобритании, который, по его мнению, как стадо баранов, повёлся на пропаганду своего правительства по делу Скрипалей :)
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Cules2013
1548170614
А тупее отмазки нельзя было придумать?)
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nik55
1548170906
Татьяна Потяева не ищи тупей себя------ какая разница когда он писал
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Fin035
1548171451
Видимо устал ждать приговор и подписал его себе сам....!
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Zenmaster
1548172480
Трудный хлеб у журнашлюх -- найти говно -- и бросить его на вентилятор !!!
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Asbjorn
1548174624
а еще он стулом не бил,точнее все вырвано из контекста и его не так поняли
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Мага 13
1548177404
называя кокорина мудаком, я не имел в виду личность кокорина, мои слова вырваны из контекста)))
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richi
1548181763
Кокорин как был дураком так им и остался. И народ как был стадом баранов так им и остался. Ни чего не изменилось.
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