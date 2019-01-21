Арустамян – о трансферах Баделя и Акуньи в «Зенит», переходе Паредеса в «ПСЖ», продлении контракта с Ивановичем

Спортивный журналист Нобель Арустамян поделился имеющейся информацией о потенциальных трансферах, связанных с «Зенитом». Комментатор сообщил, что переговоры по Маркосу Акунье находятся в тупике.

«Накануне коллеги из СЭ сообщили, что в Зените грядут трансферы: Леандро Паредес уходит, скорее всего, в ПСЖ, а из Лацио, скорее всего, придет Милан Бадель.

Это, конечно, уже не смешно: три года подряд балканские агенты пытаются всеми силами продать в Россию Милана Баделя. Видимо, в их головах зарплаты и подъeмные в России по-прежнему такие огромные, что рано или поздно, может, заплатят и за Баделя. Причeм предлагают хорвата под разными соусами и в разные клубы. То за год до окончания контракта, то и вовсе как свободного агента, теперь как запасного Лацио. Посмотрим, чем закончится нынешняя затея. Отметим только, что через месяц Баделю исполнится 30 лет.

Намного интереснее судьба Паредеса – самого дорогого и талантливого игрока Зенита. Мало кто заметил, но, когда Зенит только-только заехал в Катар, там в те же дни находился и ПСЖ — парижане проводили небольшой сбор перед возобновлением сезона. Собственно, тогда все и завертелось. В Дохе состоялась встреча между спортивным директор Зенита Хавьером Рибалтой и директором ПСЖ Антеро Энрике.

Сделку ведет очень влиятельный аргентинский агент Марсело Симонян. Он давно работает с парижанами, дружит с высшим руководством клуба и, по сути, отвечает за аргентинский рынок ПСЖ. Он в своe время привeз в Париж Хавьера Пасторе, а этим летом довольно выгодно, по просьбе парижан, продал его в Рому. Поэтому Симонян — на хорошем счету у арабских шейхов.

Добавлю: сам Леандро просил агентов своих именно о переходе в ПСЖ. В принципе, аргентинец уже готов к отъезду из Зенита. Понятно, что есть ещe Челси, а где-то на горизонте еще и Милан, но Себа настроен именно на Париж. Возможно, что-то случится уже на этой неделе.

Очень любопытно развивается ситуация вокруг Акуньи. На данный момент Зенит и Спортинг зашли в тупик в переговорах. Зенит предлагает 16 миллионов евро + 4 бонусами, Спортинг требует 20 + 4. C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своeм.

Ну и завершая тему Зенита — о продлении контракта Бранислава Ивановича, о котором также писал СЭ. Насколько понимаю, это не Зенит активирует опцию о продлении контракта — продление случится автоматически. Бранислав близок к определенной отметке по числу игр в сезоне. Ее достижение позволит продлить соглашение без решения Зенита»*, – написал Арустамян в телеграме.

* – орфография и пунктуация автора сохранены.