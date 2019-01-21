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    Арустамян – о трансферах Баделя и Акуньи в «Зенит», переходе Паредеса в «ПСЖ», продлении контракта с Ивановичем

    Спортивный журналист Нобель Арустамян поделился имеющейся информацией о потенциальных трансферах, связанных с «Зенитом». Комментатор сообщил, что переговоры по Маркосу Акунье находятся в тупике.

    «Накануне коллеги из СЭ сообщили, что в Зените грядут трансферы: Леандро Паредес уходит, скорее всего, в ПСЖ, а из Лацио, скорее всего, придет Милан Бадель.

    Это, конечно, уже не смешно: три года подряд балканские агенты пытаются всеми силами продать в Россию Милана Баделя. Видимо, в их головах зарплаты и подъeмные в России по-прежнему такие огромные, что рано или поздно, может, заплатят и за Баделя. Причeм предлагают хорвата под разными соусами и в разные клубы. То за год до окончания контракта, то и вовсе как свободного агента, теперь как запасного Лацио. Посмотрим, чем закончится нынешняя затея. Отметим только, что через месяц Баделю исполнится 30 лет.

    Намного интереснее судьба Паредеса – самого дорогого и талантливого игрока Зенита. Мало кто заметил, но, когда Зенит только-только заехал в Катар, там в те же дни находился и ПСЖ — парижане проводили небольшой сбор перед возобновлением сезона. Собственно, тогда все и завертелось. В Дохе состоялась встреча между спортивным директор Зенита Хавьером Рибалтой и директором ПСЖ Антеро Энрике.

    Сделку ведет очень влиятельный аргентинский агент Марсело Симонян. Он давно работает с парижанами, дружит с высшим руководством клуба и, по сути, отвечает за аргентинский рынок ПСЖ. Он в своe время привeз в Париж Хавьера Пасторе, а этим летом довольно выгодно, по просьбе парижан, продал его в Рому. Поэтому Симонян — на хорошем счету у арабских шейхов.

    Добавлю: сам Леандро просил агентов своих именно о переходе в ПСЖ. В принципе, аргентинец уже готов к отъезду из Зенита. Понятно, что есть ещe Челси, а где-то на горизонте еще и Милан, но Себа настроен именно на Париж. Возможно, что-то случится уже на этой неделе.

    Очень любопытно развивается ситуация вокруг Акуньи. На данный момент Зенит и Спортинг зашли в тупик в переговорах. Зенит предлагает 16 миллионов евро + 4 бонусами, Спортинг требует 20 + 4. C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своeм.

    Ну и завершая тему Зенита — о продлении контракта Бранислава Ивановича, о котором также писал СЭ. Насколько понимаю, это не Зенит активирует опцию о продлении контракта — продление случится автоматически. Бранислав близок к определенной отметке по числу игр в сезоне. Ее достижение позволит продлить соглашение без решения Зенита»*, – написал Арустамян в телеграме.

    * – орфография и пунктуация автора сохранены.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    21.01.2019 10:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 января 2019, 13:41

      Мне кажется Бранислав Иванович, обедни не испортит!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 13:09

      Посмотрим как будут развиваться события. Уже не раз со сборов игроки уезжали в новые команды. В тексте есть оговорка : " Понятно , что есть ещё и Челси, а где-то ещё на горизонте есть и Милан, но Себа настроен именно на Париж." В команде Себой, как и болельщики Зенита называют Себастьяна Дриусси. Сокращённо от имени -- Себа.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 января 2019, 13:07

      Одни рассуждения , да домыслы -- пора уже реальную сделку совершить !

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 января 2019, 11:58

      По левому флангу нужно активизировать другие варианты поиска трансферов. Тогда возможно и Спортинг станет сговорчивей, и у Зенита будет шире база выбора.
      Если Паредес уйдёт, то на его место нужно искать такого же перспективного, чтоб был ликвидным. Сейчас о сумме, которую может выручить Зенит за Леандро, ходят слухи в пределах 35-55млн. евро. Даже минимум станет суперудачей. Мамманой до его травмы интересовалась Барса. посмотрим, как он восстановится и тогда весьма вероятно восстановится интерес к нему в Европе. Да и самим ещё пригодится. Если вернуть затраты за Краневиттера, а его хотят в Аргентине, то можно будет считать операцию с покупкой пучка молодых аргов уже успешной. С поправками на полученный опыт такую линию Зенит должен продолжать. Поэтому я против Баделя в Зените.
      Пошли слухи о трансфере Дзюбы в Англию, но в любом случае, ( поскольку Кокорин потерян в этом сезоне) нужен форвард обязательно.
      И ещё, если Зенит хочет побороться в чемпионате и ЛЕ весной, то с трансферами нужно поторопиться, чтобы успеть встроить новобранцев в команду. Пока одни слухи и трансферов при тренерстве Семака нет. Один свободный агент вне ТО, как форс-мажор, не в счёт и не является показателем плановой селекции клуба.

      2
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      Рейтинг: +11

      исянов 21 января 2019, 11:43

      лол. а будет как всегда

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 21 января 2019, 11:19

      Спишут долги за газ и "Зенит" останется с носом.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 января 2019, 10:55

      Сделку ведет очень влиятельный аргентинский агент Марсело Симонян.

      Самый влиятельный из армян-это аргентинский Симонян.

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