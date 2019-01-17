В Испании полагают, что «Барселону» могут исключить из Кубка Испании

В Испании предположили, что «Барселона» может быть исключена из текущего розыгрыша Кубка страны.

Издание El Mundo утверждает, что каталонцы нарушили регламент в первом матче 1/8 финала с «Леванте» (1:2). В составе сине-гранатовых на поле вышел защитник Чуми Брандарис, получивший пять желтых карточек в играх за «Барселону Б».

El Mundo ссылается на статью 56.3 дисциплинарного кодекса, в которой говорится: «До тех пор, пока игрок не отбудет дисквалификацию, полученную в своей команде, он не может участвовать в матчах каких-либо других команд».

В свою очередь, «Барселона» напомнила об изменениях в правилах, которое гласит, что небольшие дисквалификации распространяются лишь на те турниры, в которых были получены.

В декабре 2015 года аналогичная ситуация произошла с «Реалом». Тогда за мадридцев в Кубке Испании сыграл полузащитник Денис Черышев, перебравший желтых карточек в своей предыдущей команде «Вильярреале». Из-за этого мадридцев дисквалифицировали из турнира.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Леванте» пройдет сегодня и начнется в 23:30 по московскому времени.