Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Испании полагают, что «Барселону» могут исключить из Кубка Испании

    В Испании предположили, что «Барселона» может быть исключена из текущего розыгрыша Кубка страны.

    Издание El Mundo утверждает, что каталонцы нарушили регламент в первом матче 1/8 финала с «Леванте» (1:2). В составе сине-гранатовых на поле вышел защитник Чуми Брандарис, получивший пять желтых карточек в играх за «Барселону Б».

    El Mundo ссылается на статью 56.3 дисциплинарного кодекса, в которой говорится: «До тех пор, пока игрок не отбудет дисквалификацию, полученную в своей команде, он не может участвовать в матчах каких-либо других команд».

    В свою очередь, «Барселона» напомнила об изменениях в правилах, которое гласит, что небольшие дисквалификации распространяются лишь на те турниры, в которых были получены.

    В декабре 2015 года аналогичная ситуация произошла с «Реалом». Тогда за мадридцев в Кубке Испании сыграл полузащитник Денис Черышев, перебравший желтых карточек в своей предыдущей команде «Вильярреале». Из-за этого мадридцев дисквалифицировали из турнира.

    Ответная встреча между «Барселоной» и «Леванте» пройдет сегодня и начнется в 23:30 по московскому времени.

    Источник: El Mundo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2019 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 10:51

      Откровенно это безалаберность Барселоны. Даже если не исключат из розыгрыша ,зачем так рисковать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 января 2019, 19:37

      Пусть быстрее решают сегодня матч уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 17 января 2019, 19:24

      что то я не помню чтоб он выходил на поле!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 17 января 2019, 19:15

      Мне вот интересно - зачем такие риски?? неужели в команде никто не знает о карточках? Тогда Реал ступил, сейчас Барса!! Большие клубы и такие глупости с ними происходят! Удивительно просто!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 17 января 2019, 19:07

      Дурь редкая и карточки с одного турнира на другой не переносятся, тем более игрок принадлежит к одной структуре и Барса заявляет на сезон всех игроков, как из главной команды, так и из Барсы Б, как аналог в ЛЧ - Список А и Список Б, а не как Черыш поменял команду

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Skull_Boy 17 января 2019, 19:54

      ++++

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar > Skull_Boy 18 января 2019, 03:30

      Нифига не понял, что ты имеешь ввиду. Какая разница к какой структуре принадлежит? Вот только не понял, за барсу Б он в каком турнире получил, или это неважно.. хз короче.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11