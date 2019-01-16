Кубок Испании. Гол Сейду Думбия помог «Жироне» сыграть вничью с «Атлетико» и выбить мадридцев из турнира

Забить 3 мяча Атлетико не каждому дано.
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» и «Жирона» сыграли вничью. Пройти в следующую стадию турнира каталонцам помог гол бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия.
Испания. Кубок. 1/8 финала. Ответный матч
Голы: 1:0 – Калинич, 12; 1:1 – Фернандес, 37; 1:2 – Стуани, 59; 2:2 – Корреа, 66; 3:2 – Гризманн, 84; 3:3 – Думбия, 88.
«Атлетико»: Адан, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран (Лукас, 67), Коке (Гризманн, 61), Томас, Сауль (Родриго, 56), Лемар, Калинич, Корреа.
Первый матч – 1:1