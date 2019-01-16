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    Кубок Испании. Гол Сейду Думбия помог «Жироне» сыграть вничью с «Атлетико» и выбить мадридцев из турнира

    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» и «Жирона» сыграли вничью. Пройти в следующую стадию турнира каталонцам помог гол бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия.

    Испания. Кубок. 1/8 финала. Ответный матч

    Атлетико – Жирона – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Калинич, 12; 1:1 – Фернандес, 37; 1:2 – Стуани, 59; 2:2 – Корреа, 66; 3:2 – Гризманн, 84; 3:3 – Думбия, 88.

    «Атлетико»: Адан, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран (Лукас, 67), Коке (Гризманн, 61), Томас, Сауль (Родриго, 56), Лемар, Калинич, Корреа.

    Первый матч – 1:1

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2019 23:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:18

      Забить 3 мяча Атлетико не каждому дано.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > zigbert 17 января 2019, 13:03

      Это да! Удивительно еще и то, что они и сами забили 3, а не как обычно забьют 1 гол и все 11 игроков в своей штрафной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 января 2019, 11:32

      Отличная новость! Чтобы антифутболисты отовсюду повылетали

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 января 2019, 11:08

      Думбия красавчик! Столько лет прошло а он ещё где-то шалит!!!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 января 2019, 06:57

      Весьма неожиданно, но Жирона опасный соперник сейчас.

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