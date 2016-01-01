Главные новости дня. Кудряшов ушел из «Рубина», «Крылья» арендовали Джано

«Спартак объявил о переходе Джано в «Крылья Советов».
РФС может перенести три ответных матча 1/4 финала Кубка России.
«Рубин» расторг контракт с Кудряшовым. Защитник может перейти в «Краснодар».
РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС. В кандидаты в исполком – Галицкого, Гинера и Федуна.
ЦСКА сообщил, что Эрнандес остается в клубе.
Агент Вагнера Лава: «Игрок с удовольствием вернулся бы в ЦСКА».
Влашич: «У ЦСКА нет денег на мою покупку. В клубе мне объяснили финансовое положение».
Daily Mail: Моуринью получил от «МЮ» почти 17 миллионов компенсации за расторжение контракта
«Челси» отказался от покупки Бареллы. Цель лондонцев – Паредес.