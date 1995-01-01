Влашич: «У ЦСКА нет денег на мою покупку. В клубе мне объяснили финансовое положение»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич разочарован, что армейцы не смогут выкупить его контракт у «Эвертона». При этом хорват заявил, что знаком с финансовой ситуацией в московском клубе и относится к ней с пониманием.

– Вы сожалеете, что, вероятно, не останетесь в Москве? Спортивный директор ЦСКА [Роман Бабаев] публично заявил, что клуб не сможет позволить себе ваш трансфер, так как ваша стоимость слишком высока.

– Я прочитал слова директора, и мне было жаль, что это так. Но я не удивился, потому что люди в клубе уже объясняли мне, каково их финансовое положение. ЦСКА построил новый стадион и имел много долгов, поэтому на данный они не могут думать о таких крупных трансферах, ведь упоминалась сумма свыше 12 миллионов евро.

Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая. Обидно, потому что ЦСКА – отличный клуб, с хорошей семейной атмосферой, молодой и сильный. В следующем году мы наверняка будем готовы сделать еще один шаг вперед. Но проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет.