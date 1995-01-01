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    Влашич: «У ЦСКА нет денег на мою покупку. В клубе мне объяснили финансовое положение»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич разочарован, что армейцы не смогут выкупить его контракт у «Эвертона». При этом хорват заявил, что знаком с финансовой ситуацией в московском клубе и относится к ней с пониманием.

    – Вы сожалеете, что, вероятно, не останетесь в Москве? Спортивный директор ЦСКА [Роман Бабаев] публично заявил, что клуб не сможет позволить себе ваш трансфер, так как ваша стоимость слишком высока.

    – Я прочитал слова директора, и мне было жаль, что это так. Но я не удивился, потому что люди в клубе уже объясняли мне, каково их финансовое положение. ЦСКА построил новый стадион и имел много долгов, поэтому на данный они не могут думать о таких крупных трансферах, ведь упоминалась сумма свыше 12 миллионов евро.

    Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая. Обидно, потому что ЦСКА – отличный клуб, с хорошей семейной атмосферой, молодой и сильный. В следующем году мы наверняка будем готовы сделать еще один шаг вперед. Но проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет.

    • В этом сезоне Влашич провел за ЦСКА 20 матчей, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.
    • Аренда футболиста в армейском клубе истекает в июне.

    Источник: Sportske Novosti

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +100

      Milaninho 23 минуты назад

      Зенит если не лохи заберут, но надеюсь цска все же договориться с эветоном

      0
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      Рейтинг: +341

      MichelWB 25 минут назад

      Бабки решают все. Уговаривай Эвертон снизить сумму, или снижай свои запросы.

      0
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      Рейтинг: +5030

      parevg 30 минут назад

      Жаль, хороший игрок, один из лучших в нашем чемпионате.

      2
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      Рейтинг: +12

      Korolevskiy 31 минуту назад

      Если парень амбициозный, должен думать об Эвертоне. Вернуться в Англию и тащить клуб там.
      ЦСКА умеет работать с талантами, это отлично. Уверен, они подберут адекватную замену за меньшие деньги.

      1
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      Рейтинг: +2333

      Спартач80 > Korolevskiy 9 минут назад

      С другой стороны тут у него еврокубки,а там с этим не забалуешь.

      0
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      Рейтинг: +3113

      Skull_Boy 37 минут назад

      ЦСКА и Краснодара зарабатывают деньги через еврокубки и радует игрой, а Зенит тупа тратить и показывает по игре шлак, уровня аутсайдера ФНЛ

      4
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      Рейтинг: +11195

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Нет денег на пою покупку, пой не пой!

      0
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      Рейтинг: +931

      Харченко 43 минуты назад

      У "Зенита" есть.

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      Рейтинг: +474

      Cubinec1989 45 минут назад

      Грустно...

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