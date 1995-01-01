Агент Вагнера Лава: «Игрок с удовольствием вернулся бы в ЦСКА»

Старый конь борозды не портит!!!
Агент нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что футболист готов вернуться в ЦСКА. Ранее сообщалось: бразилец близок к уходу из стана стамбульцев.
«Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру.
С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», – сказал Феррейра.
- В этом сезоне Лав провел 16 матчей, в которых забил семь голов.
- Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Коринтианс».
- С 2004 по 2012 год Лав выступал за ЦСКА.