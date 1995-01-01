Агент Вагнера Лава: «Игрок с удовольствием вернулся бы в ЦСКА»

Агент нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что футболист готов вернуться в ЦСКА. Ранее сообщалось: бразилец близок к уходу из стана стамбульцев.

«Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру.

С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», – сказал Феррейра.