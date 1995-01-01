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    Агент Вагнера Лава: «Игрок с удовольствием вернулся бы в ЦСКА»

    Агент нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что футболист готов вернуться в ЦСКА. Ранее сообщалось: бразилец близок к уходу из стана стамбульцев.

    «Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру.

    С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», – сказал Феррейра.

    • В этом сезоне Лав провел 16 матчей, в которых забил семь голов.
    • Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Коринтианс».
    • С 2004 по 2012 год Лав выступал за ЦСКА.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +55

      ZSB 8 минут назад

      Старый конь борозды не портит!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5030

      parevg > ZSB 6 минут назад

      Да, старый конь борозды не испортит, он ляжет в нее, и немного поспит ;-)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5030

      parevg 15 минут назад

      Ему полтинник еще не стукнул??? Я еще на пенсии не был когда он в ЦСКА играл. А я на пенсии почти 7 лет.

      0
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      Рейтинг: +341

      MichelWB 22 минуты назад

      Если Ванёк будет свободным агентом, третий приход может и реализоваться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3192

      vladik12 30 минут назад

      Полагаю, возвращения Любвеобильного хотят даже болельщики других клубов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +341

      MichelWB > vladik12 22 минуты назад

      Особенно те кто слышал, но не видел.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +474

      Cubinec1989 44 минуты назад

      Вот бы "Хищник" вернулся!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      mab1011 51 минуту назад

      Вагнеру всегда рады поклонники ЦСКА!

      3
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      ...
      Рейтинг: +341

      MichelWB > mab1011 20 минут назад

      Думаю не только поклонники, но и команда.

      1
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      Рейтинг: +7323

      vladimir-7 56 минут назад

      Вагнер Лав, ждем в ПФК ЦСКА!

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