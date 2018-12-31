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    Вагнер Лав может разорвать контракт с «Бешикташем». Клуб не платит ему зарплату пять месяцев

    Нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав может уйти из турецкой команды. Об этом сообщил агент 34-летнего футболиста Диого Соуза.

    Клуб из Стамбула не платит зарплату бразильцу на протяжении пяти месяцев. Форвард собирается обратиться в ФИФА и разорвать контракт.

    Руководство «Бешикташа» больше не рассчитывает на Вагнера Лава. В данный момент он тренируется с молодежным составом.

    • В этом сезоне Лав провел 16 матчей, в которых забил семь голов.
    • Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Коринтианс».
    • С 2004 по 2012 год Лав выступал за ЦСКА.

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +243

      кран 2 минуты назад

      Пора возвращаться домой...в армейскую семью...

      0
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      Рейтинг: +44101

      Рубик Докоян 34 минуты назад

      Разорвать контракт труда не составит, бабки свои надо с турок выбить...

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