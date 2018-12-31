Вагнер Лав может разорвать контракт с «Бешикташем». Клуб не платит ему зарплату пять месяцев

Нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав может уйти из турецкой команды. Об этом сообщил агент 34-летнего футболиста Диого Соуза.

Клуб из Стамбула не платит зарплату бразильцу на протяжении пяти месяцев. Форвард собирается обратиться в ФИФА и разорвать контракт.

Руководство «Бешикташа» больше не рассчитывает на Вагнера Лава. В данный момент он тренируется с молодежным составом.