Пора возвращаться домой...в армейскую семью...
Нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав может уйти из турецкой команды. Об этом сообщил агент 34-летнего футболиста Диого Соуза.
Клуб из Стамбула не платит зарплату бразильцу на протяжении пяти месяцев. Форвард собирается обратиться в ФИФА и разорвать контракт.
Руководство «Бешикташа» больше не рассчитывает на Вагнера Лава. В данный момент он тренируется с молодежным составом.
- В этом сезоне Лав провел 16 матчей, в которых забил семь голов.
- Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Коринтианс».
- С 2004 по 2012 год Лав выступал за ЦСКА.