РФС может перенести три ответных матча 1/4 финала Кубка России

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РФС может изменить даты проведения трех ответных матчей 1/4 финала Кубка России.
Как сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, организация рассматривает вопрос с переносом игр «Рубин» – «Локомотив», «Урал» – «Спартак» и «Арсенал» и «Оренбург» на другие дни. Изначально встречи должны были состояться 23-24 февраля.
«В данный момент мы изучаем возможность переноса трех ответных встреч четвертьфинала Кубка России по футболу.
Процесс находится в рабочем режиме и точных дат на текущий момент нет. Исключение составляет матч «Ростов» – «Краснодар» (23 февраля), который состоится в запланированный срок», – сказал Куликов.