РФС может перенести три ответных матча 1/4 финала Кубка России

РФС может изменить даты проведения трех ответных матчей 1/4 финала Кубка России.

Как сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, организация рассматривает вопрос с переносом игр «Рубин» – «Локомотив», «Урал» – «Спартак» и «Арсенал» и «Оренбург» на другие дни. Изначально встречи должны были состояться 23-24 февраля.

«В данный момент мы изучаем возможность переноса трех ответных встреч четвертьфинала Кубка России по футболу.

Процесс находится в рабочем режиме и точных дат на текущий момент нет. Исключение составляет матч «Ростов» – «Краснодар» (23 февраля), который состоится в запланированный срок», – сказал Куликов.