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    РФС может перенести три ответных матча 1/4 финала Кубка России

    РФС может изменить даты проведения трех ответных матчей 1/4 финала Кубка России.

    Как сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, организация рассматривает вопрос с переносом игр «Рубин»«Локомотив», «Урал»«Спартак» и «Арсенал» и «Оренбург» на другие дни. Изначально встречи должны были состояться 23-24 февраля.

    «В данный момент мы изучаем возможность переноса трех ответных встреч четвертьфинала Кубка России по футболу.

    Процесс находится в рабочем режиме и точных дат на текущий момент нет. Исключение составляет матч «Ростов»«Краснодар» (23 февраля), который состоится в запланированный срок», – сказал Куликов.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17664

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Перенести в офис РФС и сыграть в настольный футбол.

      0
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      Рейтинг: +5015

      parevg 1 час назад

      Правильно, надо с 23 февраля перенести на месяц пораньше, а то стадионы зазря простаивают...

      2
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      Рейтинг: +3104

      Skull_Boy 1 час назад

      Скажите спасибо тому дебилу, который предложил играть в 2 раунда, в Англии и в Испании отменять будут со следующего сезона, а у нас наоборот, чем дальше, тем все глупее и дебильнее

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