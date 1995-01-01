Daily Mail: Моуринью получил от «МЮ» почти 17 миллионов компенсации за расторжение контракта

Для них сейчас деньги-ничто.Поэтому элита платит своим даже за плохо сделанную работу щедро и много.Призывая к социальному партнёрству нищебродов,чем последние удовлетворены в полной мере.Пока удовлетворены.Так в своё время пал Великий Рим.
Британский портал Daily Mail назвал сумму, которую бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил от клуба в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.
Как утверждает источник, «МЮ» заплатил 55-летнему специалисту 15 миллионов фунтов стерлингов (около 16,7 миллиона евро). Эта сумму клуб перевел португальцу сразу после его увольнения.
«Жозе сейчас может взяться за другую работу, но он не спешит. Он совсем не беспокоится насчет этого и был бы рад подождать до конца сезона, если ему это понадобится», – сказал источник, близкий к специалисту.
- «Юнайтед» расторг контракт с Моуринью 18 декабря 2018 года. Тренер проработал в клубе чуть менее 2,5 лет.
- Под руководством португальца манкунианцы выиграли Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.