Daily Mail: Моуринью получил от «МЮ» почти 17 миллионов компенсации за расторжение контракта

Британский портал Daily Mail назвал сумму, которую бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил от клуба в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Как утверждает источник, «МЮ» заплатил 55-летнему специалисту 15 миллионов фунтов стерлингов (около 16,7 миллиона евро). Эта сумму клуб перевел португальцу сразу после его увольнения.

«Жозе сейчас может взяться за другую работу, но он не спешит. Он совсем не беспокоится насчет этого и был бы рад подождать до конца сезона, если ему это понадобится», – сказал источник, близкий к специалисту.