РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС. В кандидаты в исполком – Галицкого, Гинера и Федуна

Руководство РФС практически расставлено, его следствием будет расстановка турнирной таблицы. Зенит возьмет золото, Спартак останется без медалей, но попадет в ЛЕ,
Сегодня, 10 января, прошло общее собрание РПЛ.
По его итогам лига выдвинула в кандидаты на пост президента Российского футбольного союза генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.
В кандидаты в состав исполкома РФС были выдвинуты владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, президента ЦСКА Евгений Гинер и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.
- Выборы главы РФС пройдут 22 февраля на внеочередной конференции организации.
- До тех пор обязанности главы РФС будет исполнять президент РПЛ Сергей Прядкин.