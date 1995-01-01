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    РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС. В кандидаты в исполком – Галицкого, Гинера и Федуна

    Сегодня, 10 января, прошло общее собрание РПЛ.

    По его итогам лига выдвинула в кандидаты на пост президента Российского футбольного союза генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.

    В кандидаты в состав исполкома РФС были выдвинуты владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, президента ЦСКА Евгений Гинер и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

    • Выборы главы РФС пройдут 22 февраля на внеочередной конференции организации.
    • До тех пор обязанности главы РФС будет исполнять президент РПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3468

      ilichkadr 17 минут назад

      Руководство РФС практически расставлено, его следствием будет расстановка турнирной таблицы. Зенит возьмет золото, Спартак останется без медалей, но попадет в ЛЕ,

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      Рейтинг: +1473

      Parham > ilichkadr 4 минуты назад

      А ЦСКА, КРАСНОДАР -на каком???

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      Рейтинг: +1712

      Агасфер 18 минут назад

      Федун опять не придёт на собрание и его,обидевшись,прокатят.

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