РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС. В кандидаты в исполком – Галицкого, Гинера и Федуна

Сегодня, 10 января, прошло общее собрание РПЛ.

По его итогам лига выдвинула в кандидаты на пост президента Российского футбольного союза генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.

В кандидаты в состав исполкома РФС были выдвинуты владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, президента ЦСКА Евгений Гинер и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.