Кубок Испании. «Хетафе» вырвал победу у «Вальядолида», «Вильярреал» ушел от поражения от «Эспаньола»

А Реал, как только пенку забивать больше и не умеет
«Хетафе» обыграл «Вальядолид» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании – 1:0. Гол на счету нападающего Анхеля.
«Вильярреал» и «Эспаньол» в параллельной встрече сыграли вничью. На голы гостей Серхи Дардера и Алехандро Лопеса ответили Карл Токо Экамби и Карлос Бакка.
«Реал» играет с «Леганесом» (1:0, перерыв). Онлайн «Бомбардира» – по ссылке.
Испания. Кубок. 1/8 финала. Первые матчи.
Хетафе – Вальядолид – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Анхель, 90+2.
Вильярреал – Эспаньол – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дардер, 15; 0:2 – Лопес, 71; 1:2 – Экамби, 85; 2:2 – Бакка, 89.