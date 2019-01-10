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    Кубок Испании. «Хетафе» вырвал победу у «Вальядолида», «Вильярреал» ушел от поражения от «Эспаньола»

    «Хетафе» обыграл «Вальядолид» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании – 1:0. Гол на счету нападающего Анхеля.

    «Вильярреал» и «Эспаньол» в параллельной встрече сыграли вничью. На голы гостей Серхи Дардера и Алехандро Лопеса ответили Карл Токо Экамби и Карлос Бакка.

    «Реал» играет с «Леганесом» (1:0, перерыв). Онлайн «Бомбардира» – по ссылке.

    Испания. Кубок. 1/8 финала. Первые матчи.

    Хетафе – Вальядолид – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Анхель, 90+2.

    Вильярреал – Эспаньол – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дардер, 15; 0:2 – Лопес, 71; 1:2 – Экамби, 85; 2:2 – Бакка, 89.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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    10.01.2019 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 января 2019, 00:36

      А Реал, как только пенку забивать больше и не умеет

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