Кубок Испании. Гол Лосано принес «Жироне» ничью в матче с «Атлетико»

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1.

Счет открыл нападающий гостей Антуан Гризманн. За хозяев забил форвард Энтони Лосано.

Ответный матч состоится 16-го января на «Ванда Метрополитано». В матчах «Хетафе» – «Вальядолид» (0:0) «Вильярреал» – «Эспаньол» (0:1) – перерыв.

В 23:30 по московскому времени «Реал» примет «Леганес». За событиями встречи на «Сантьяго Бернабеу» можно будет следить здесь.

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч.

Жирона – Атлетико – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гризманн, 9; 1:1 – Лосано, 34.

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