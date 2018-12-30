Кубок Испании. Гол Лосано принес «Жироне» ничью в матче с «Атлетико»

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1.
Счет открыл нападающий гостей Антуан Гризманн. За хозяев забил форвард Энтони Лосано.
Ответный матч состоится 16-го января на «Ванда Метрополитано». В матчах «Хетафе» – «Вальядолид» (0:0) «Вильярреал» – «Эспаньол» (0:1) – перерыв.
В 23:30 по московскому времени «Реал» примет «Леганес». За событиями встречи на «Сантьяго Бернабеу» можно будет следить здесь.
Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч.
Голы: 0:1 – Гризманн, 9; 1:1 – Лосано, 34.