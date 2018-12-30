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    Кубок Испании. Гол Лосано принес «Жироне» ничью в матче с «Атлетико»

    Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Жирона»«Атлетико» завершился со счетом 1:1.

    Счет открыл нападающий гостей Антуан Гризманн. За хозяев забил форвард Энтони Лосано.

    Ответный матч состоится 16-го января на «Ванда Метрополитано». В матчах «Хетафе» – «Вальядолид» (0:0) «Вильярреал» – «Эспаньол» (0:1) – перерыв.

    В 23:30 по московскому времени «Реал» примет «Леганес». За событиями встречи на «Сантьяго Бернабеу» можно будет следить здесь.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч.

    Жирона – Атлетико – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 9; 1:1 – Лосано, 34.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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