Главные новости дня. «Бавария» оштрафовала Рибери, «Реал» проиграл дома

Примера. «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду». Мы нашли причины провального сезона.
Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии.
«Ривер Плейт» хочет арендовать Ригони с правом выкупа за 6 миллионов. «Зенит» требует 9.
В декабре Руни арестовали в США. Он находился в нетрезвом виде в общественном месте.
«Бавария» оштрафовала Рибери за критику людей в твиттере в нецензурной форме.
«Арсенал» предложил контракт Пепе. Португалец отказался.
Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей».