Главные новости дня. «Бавария» оштрафовала Рибери, «Реал» проиграл дома

Примера. «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду». Мы нашли причины провального сезона.

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии.

«Ривер Плейт» хочет арендовать Ригони с правом выкупа за 6 миллионов. «Зенит» требует 9.

В декабре Руни арестовали в США. Он находился в нетрезвом виде в общественном месте.

«Бавария» оштрафовала Рибери за критику людей в твиттере в нецензурной форме.

«Арсенал» предложил контракт Пепе. Португалец отказался.

Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей».